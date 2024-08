Paula Leitón da una respuesta perfecta a los que la critican con comentarios gordófobos

La waterpolista española Paula Leitón acaba de ganar el oro olímpico en los Juegos de París. Sin embargo, la boya española también ha tenido que lidiar en los últimos días con comentarios gordófobos sobre su cuerpo que han sido vertidos por algunos usuarios en las redes sociales.

Tras ver las imágenes de la celebración de la conquista del oro se han podido leer preguntas como "¿alguien sabe si flota o se hunde?" o "¿valen focas?", así como afirmaciones de la maldad de "flota como una boya en alta mar".

Ella, en una entrevista concedida al programa de Cuatro En boca de todos, ha reaccionado a este tipo de mensajes y ha destacado que no le afectan pero ha recordado que sí que pueden causar serios problemas a personas más pequeñas.

"Creo que la gente que pone estos comentarios piensan que van a hacer daño, pero sé cómo es mi cuerpo, lo quiero muchísimo, lo trabajo para lo que es mi vida, que es este deporte. Me dan igual los comentarios, acabo de ganar un oro olímpico que es mi sueño desde que era una enana...", afirmó la deportista de 190cm de altura.

Leitón, además, añadió que "ahora que me lo habéis dicho es cuando los he leído porque al final los mensajes que me he parado a mirar son los de mis padres, familiares y gente que se alegra de verdad".

"Yo soy una persona madura y no me afecta, pero igual a otras personas que son más niñas puede crearles problemas estos comentarios", remató la waterpolista, señalando que hace ocho años sí que le habrían afectado de otra manera.