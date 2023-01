¿Cuándo se cobra la subida de las pensiones en 2023 y qué hacer si no has recibido el ingreso?

La revalorización de las pensiones está ligada a la evolución anual del IPC por ley. En concreto, el incremento de la cuantía se calcula realizando la siguiente operación: sumar las cifras de IPC desde diciembre a noviembre y dividir el resultado entre 12.

El Real Decreto-ley 20/2022 recoge que de cara a este año 2023 la subida de las pensiones será del 8,5%, y ese incremento a porcentual comenzará a percibirse en la pensión devengada este mes de enero.

La Seguridad Social precisa en su sitio web que “las pensiones se abonan entre el día 1 y el 4 de cada mes”. Sin embargo, la fecha exacta del ingreso de este importe suele ser adelantado por las distintas entidades bancarias.

Por ello, “lo más habitual es que entre el 22 y el 26 de cada mes se reciba en la cuenta corriente el importe de la pensión”, aclara la Seguridad Social.

Por otro lado, cabe recordar que al aplicarse esta subida del 8,5% a la cuantía mensual de las 14 pagas que se recibirán en 2023, los pensionistas ya no cobrarán la conocida coloquialmente como ‘paguilla de enero’. Ese pago se realizaba en años anteriores para compensar la pérdida de poder adquisitivo derivado del incremento de la inflación, un concepto que ya queda cubierto con la citada subida mensual del 8,5%

Qué hacer si no se recibe la subida

Aunque no es habitual, puede darse el caso de que en la pensión correspondiente a este mes de enero no se reciba ese aumento del 8,5%. Esa circunstancia se debe a lo que se conoce como error aritmético (error de cálculo).

En tal supuesto, el pensionista debe dirigirse al Instituto Nacional de Seguridad Social y solicitar una rectificación. Para efectuar esa reclamación no existe ningún tipo de plazo y la nueva cuantía a percibir decretada por el organismo se recibiría con carácter retroactivo.

La pensión mínima de jubilación pasa a ser de 9.694 euros anuales

Teniendo en cuenta la subida del 8,5%, la pensión mínima de jubilación pasa a ser en 2023 de 9.694 euros anuales en 14 pagas. No obstante, esta cifra únicamente corresponde a aquellas personas jubiladas con menos de 65 años con cónyuge no a cargo. En el caso de haberse jubilado con 65 años o más y tener un cónyuge del que no se esté a cargo, la cuantía mínima es algo superior: 10.405 euros anuales.

Para aquellas personas que se hayan jubilado con menos de 65 años y no tengan cónyuge, la cifra mínima se sitúa en 10.256 euros anuales. Por su parte, a los individuos que tengan la misma situación (sin cónyuge) pero hayan puesto fin a su vida laboral con 65 años o más les corresponde una pensión mínima de 10.962 euros anuales.

El tercer y último supuesto es el de tener un cónyuge a cargo. Los pensionistas que dejaron de trabajar antes de cumplir 65 años tienen derecho a percibir una pensión mínima de 12.682 euros anuales. Por el contrario, aquellos que continuaron cotizando hasta los 65 años o más allá recibirán como mínimo 13.526 euros anuales.

En cuanto a la pensión contributiva máxima, su importe se incrementa en el año 2023 hasta los 42.829 euros anuales en 14 pagas, lo que supone una subida de 3.355 euros en comparación con los 39.474 euros anuales de 2022.