Estos son los alimentos de Pepsi que se dejarán de vender en Carrefour

Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Carrefour anunció que dejaría de vender los productos de la compañía estadounidense PepsiCo en Francia. La medida lleva después de "aumentos inaceptables" de los precios sacando partido de la crisis inflacionaria.

El veto se originó en el país galo pero se extenderá a otros de los mencionados países del continente europeo: Italia, Bélgica y también en España, donde la cadena de supermercados ha confirmado que esta misma semana dejarán de comercializarse los productos de la multinacional americana en los establecimientos de nuestro país y se incluirán carteles informando de esta decisión

El fin de la reposición en estos supermercados afectará a 18 marcas de PepsiCO, entre las que se encuentran los siguientes productos de bebidas y alimentación:

Bebidas que se dejarán de comercializar

PEPSI: Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Max, Pepsi Max a la Lima y Pepsi MAX Zero Cafeína.

7UP: 7UP y 7UP Free

LIPTON: Lipton Zero Limón, Lipton Zero Melocotón y Lipton Té Verde Sabor A Menta Lima.

KAS: KAS Naranja, KAS Limón, KAS Zero Naranja, KAS Zero Limón, KAS Manzana, BitterKAS, BitterKAS Zero y Blue Tonic.

GATORADE: Gatorade Cool Blue.

AQUAFINA

ROCKSTAR: Rockstar Original, Rockstar Green Apple, Rockstar Killer Mandarin, Rockstar Guava, Rockstar Refresh Fresa Lima, Rockstar Refresh Sandía Kiwi, Rockstar Zero y Rockstar Cañamo/Hemp.

AQUARADE: Aquarade Limón y Aquarade Naranja.

Alimentos vetados

LAY'S: Lay's Al Punto de Sal, Lay's Campesinas, Lay's Vinagreta, Lays Cheese&Onion, Lay's Paprika, Lay's Mediterráneas Clásicas, Lay's Pollo Asado, Lay’s Gourmet Sal, Lay’s Gourmet Corte Fino, Lay's Gourmet Huevo trufado y Crema de Patata, Lay's Gourmet Solomillo de Ternera Braseado y Cebolla Caramelizada, Lay's Gourmet Pimiento Rojo Asado a la Leña, Lay's Al Horno Sal, Lay's Al Horno Hierbas Provenzales, Lay's Al Horno Paprika, Lay's Al Horno Receta Campesina, Lay's 3D’S Bugles Conos de Maíz Sabor Bacon, Lay's 3D’S Bugles Conos de Maíz Sabor Queso, Lay’s 3D’s Bugles Conos de Maíz, Bocabits y Mixups Favoritos queso.

ALVALLE: Gazpacho original Alvalle, Gazpacho Selección de Temporada con Tomate Rosa & Negro PET, Gazpacho Suave Sin Pepino Alvalle, Gazpacho Gourmet con Almendras Alvalle, Gazpacho Andaluz Alvalle, Salmorejo Alvalle, Salmorejo Selección de Temporada con Tomate Rosa & Negro PET y Ajoblanco Alvalle.

DORITOS: Doritos Tex-Mex, Doritos BBQ, Doritos Chilli Pepper, Doritos Dippas, Doritos Bits sabor a BBQ, Doritos Salsa Nacho Cheese y Doritos Salsa Suave.

CHEETOS: Cheetos Pelotazos, Cheetos Rizos, Cheetos Sticks, Cheetos Pandilla, Cheetos Gustosines, Cheetos Favoritos, Cheetos Palomitos y Cheetos Giants Cheese.

SUNBITES: Sunbites al Toque de Sal Marina, Sunbites con Sabor a Cheddar y Cebolla Caramelizada, Sunbites Sour Cream y un Toque de Pimienta y Sunbites MIX Frutos Secos y Pasas.

RUFFLES: Ruffles Jamón, Ruffles Original, Ruffles York'eso, Ruffles Hot Dog, Ruffles Smoky BBQ y Ruffles Ketchup.

QUAKER CRUESLI: Quaker Cruesli Chocolate, Quaker Cruesli Frutos Secos, Quaker Cruesli Fruta, Quaker Copos de Avena, Quaker Granolas Avena Crujiente Bayas de Goji y Arádanos, Quaker Granolas Avena Crujiente Nueces Selectas y Quaker Granola con Avena.

MATUTANO: Cocktail Al Horno, Anacardos Tostados Al Horno, Pistachos Al Horno con Sal, Cacahuetes Tostados al Horno Sal y Miel, Matupipas con Sal y Matumix BBQ.

SANTA ANA: su variedad clásica.

CHIPICAO: Chipicao Mini Croissants Cacao, Chipicao Mini Croissants Vainilla, Chipicao Maxi Croissants Cacao, Chipicao Maxi Croissants Vainilla y Chipicao Original.