A la naranja valenciana le sale un duro rival en África

Problemas para la naranja valenciana. Durante los tres meses y medio de 2023, Europa ha aumentado sus importaciones de cítricos de manera considerable y la mayor parte de este incremento tiene como protagonista a un único país: Egipto.

Los datos son muy reveladores; con respecto al mismo período del pasado año, las importaciones desde el país africano se han multiplicado por tres; de 21.400 toneladas de media durante las últimas cinco camapañas, se ha pasado a 66.253.

Esto tiene repercusión directa en la campaña local y el secretario general de la Unió LLauradora, Carles Peris, ha indicado que la compraventa está paralizada en estos momentos. Unas palabras, que s ehan visto reforzadas por las declaraciones de José Vicente Guinot, presidente de AVA-Asaja Castellón, que ha lamentado que esto se sume a una campaña que ya estaba siendo limitada.

La Unió Llauradora pasa al ataque

Egipto se ha destapado como el prinicipal enemigo de cara a la segunda parte de la campaña, como indica el afoto de la Organización Mundial de Cítricos, que considera el auge de la naranja egipcia como algo puntual pero que condicionará la compraventa del producto para el resto.

La respuesta de la Unió Llauradora ha sido clara y ha solicitado a la Comisión Europea que investigue si Egipto estuviese incurriendo en dumping comercial, es decir, competencia desleal.

Por su parte, la empresa Pyramids Agricultural Investment Co también se ha pronunciado a través de Abdulla Tharwat, gerente de desarrollo de negocio para defenderse de las acusaciones. "Los españoles pueden pedir todas las investigaciones que quiera, es un mercado libre y no estamos haciendo dumping de nuestras naranjas a precios irrisorios", además de señalar que los datos presentados no son "de buena fe".