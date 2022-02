'23-F: Anatomía de un instante', ¿saben aquel que dice…?

Pero disparar, entiéndase metafóricamente, a lo que ha hecho Rigola con el libro de Cercas es injusto. Primero porque en toda esa enmarañada historia con tal cantidad de personajes, personajillos y demás ralea, que sucede en múltiples lugares, como un buen best seller, el espectador no se pierde. Conseguirlo ya es un valor en sí mismo.

Que además se genere interés por lo que se cuenta y, para los que no hayan leído el libro, haya datos que ponen en tela de juicio algunas convicciones, si es que las tenían, tampoco es moco de pavo.

Un joven rey que quería afianzar su reinado y de los futuros reyes por el convencimiento y no por la fuerza. Un joven sin estudios y con mucha ambición que quería ser presidente, incluso en un momento en el que era hasta difícil de imaginar. Un general, con aspecto de militar tintinesco, familiar de la Castafiore , al que le hacen la tres cuarenta o la cobra. Y un personaje que parece salido de un tebeo de Ibañez , que esperaba a la Autoridad Competente para saber qué hacer con tanto diputado en el Congreso.

Concluyendo, que es gerundio, frente a la ¿interesada? complejidad del 23-F, a la que muchos aluden para oscurecerla, para no tomar decisiones, para evitar posicionarse, llega esta obra con claridad meridiana. Ante la que el espectador no puede dejar de posicionarse, quiéralo o no, y hacerlo públicamente. Es decir, en un lugar público ante otros, como puede ser este teatro.