Siete cosas que la gente con fatiga crónica quiere que sepas

1.- Los síntomas van mucho más allá del cansancio

A Milly Lowsley, de 13 años, le encantaba jugar a hockey, pero ahora se tiene que quedar en casa y no ha podido ir al colegio desde mayo de 2018. “Físicamente es como cargar con pesas durante todo el día, como correr teniendo la gripe. Me molesta tanto la luz que a veces siento que los ojos me arden. La voz de una persona es como oír sirenas. Tengo la mente nublada. Llegué a olvidarme de mi propio cumpleaños. Si se pudiera sentir la muerte, diría que es vivir con esta enfermedad”.

2.- Te deja sin fuerzas para salir de la cama

A Gemma Corvala, de 31 años, le diagnosticaron EM tras un accidente de coche en 2011. Pasó de hacer dominadas agarrándose solo con las yemas de los dedos en el marco de la puerta a sentirse incapaz de salir de la cama. Ahora su marido Javier cuida de ella. “Normalmente me paso los días en la cama con dos gatos que me hacen compañía, ya que mi marido trabaja a jornada completa para mantenernos. Dicho de forma sencilla: odio mi cuerpo. No me provoca nada más que dificultades y sufrimiento. Soy la sombra de lo que era antes”.

3.- Provoca soledad y aislamiento

Corvala explica: “Ahora no tengo vida social normal, por así decirlo, y he perdido el contacto con la mayoría de mis amigos, por no decir todos. No puedo salir de casa y ser yo misma, ya que dependo de una silla de ruedas y me paso la mayor parte del tiempo en la cama y rara vez voy al cine o visito a un puñado de amigos. Hayley Date, de 45 años, empezó a sufrir EM en Nochevieja de 2015 cuando estaba de compras. “Me he aislado, estoy sola y ya no puedo hacer muchas de las cosas que hacía antes. Nunca puedo hacer planes porque no tengo ni idea de si estaré suficientemente bien o no”, se lamenta.

4.- A veces se confunde con la depresión