A Joan Margarit

Descubrió más tarde que, además de para resistir, la poesía servía para construir. Apareció aquí la mirada del arquitecto, del profesor universitario, catedrático en la Universidad Politécnica de Cataluña. No hay que huir, ni maldecir, sino ayudar, empatizar y comprender. Es también la mirada del ciudadano laico que creía en el valor de la palabra, del diálogo, del acuerdo. Alejado del potius mori quam foedari (del “mejor sucumbir que pactar”), o del fiat iustitia et pereat mundus (“hágase justicia caiga quien caiga”), cultivó la amistad cívica, el entendimiento, la concordia, el juego limpio y el respeto, precondiciones de toda democracia genuina.

Le vi por última vez en Barcelona, el 21 de diciembre pasado. Acompañé a los reyes Felipe y Letizia en lo que fue un encuentro entrañable que no olvidaré nunca. Le llevamos el Cervantes y allí estaba él, feliz, poderoso, indestructible, con su compañera de vida, sus hijos y sus nietos. Nos recitó maravillosamente, en catalán y en castellano, el último poema que había escrito.

A mí me regaló su autobiografía, Para tener casa hay que ganar la guerra, un texto duro que he leído en estas semanas y que me ha ayudado a comprenderle, a conocerle mejor. Y me lo dedicó: “Para José Manuel, mi ministro de Cultura, con agradecimiento por su deferencia de “traerme” el Cervantes a Barcelona. Con un abrazo de su Joan Margarit”.