Según ha contado, a su madre le habían practicado una mastectomía tras un cáncer de mama y su padrastro se aprovechó de esa situación para cometer los abusos.

“Cuando ella estaba fuera, él me dijo que había notado un bulto en el pecho de mi madre y que necesitaba tocarme el pecho porque no quería preocuparla, pero necesitaba sentir los míos”, cuenta. “Yo no sabía nada del cuerpo, no sabía que todos los pechos son diferentes y… bueno, me convenció de que tenía que palparme el pecho y entonces intentó hacerlo, y luego una y otra vez”.

DeGeneres, de 61 años, ha contado que sentía la necesidad de sacar estos episodios a la luz para ayudar a otras mujeres. “Es una historia terrible, terrible, y el único motivo por el que voy a contarla en detalle es porque no quiero que ninguna otra chica permita que alguien le haga eso”, ha explicado la presentadora 45 años después de sufrir esos abusos.

DeGeneres ya había revelado en octubre en su propio programa que era superviviente de abusos sexuales, después de que Christine Blasey Ford acusara al entonces juez Brett Kavanaugh de abusos.

“Tenía 15 años y me ocurrió algo”, comenzó entonces la presentadora. “Me cabrea tanto que haya gente que no te crea o que pregunte: ’¿Y por qué has esperado tanto?”.