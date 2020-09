Ahora en serio, nos los estamos cargando

Tengo que explicar vocalizando, calculando los tiempos. En un señor 4º de ESO hasta llegué a poner una serie de carteles que avisaban a los alumnos de cuándo debían prestar total atención, eso sí, en bloques de no más de quince minutos, si no, se pierden. Pero no pasa nada, hay mil excusas: unos son hiperactivos, otros han vivido una separación, otros tienen problemas económicos, pero, realmente, sea cual sea la causa, nadie se entera de nada. Quizá es que no debería explicar: cositas con las manos, trabajitos, competencias. Lo que se lleva. Ya luego la vida les explicará un par de cosas.

No conoces a tus hijos, y eso te jode y te pones a la defensiva, o ni siquiera eres consciente y es hasta peor. Te has criado en la calle, en la plazoleta, pero no en las redes sociales. No sabes lo que es un GIF o una historia, menos un reel. No me meto en TikTok, que me ha cogido mayor incluso a mí, que me creía el Peter Pan que evitaba la ancianidad a la par que sus alumnos. Les has mandado a una calle que no conoces, a una plazoleta en la que no te has criado. Pero, joder, lo entiendo, trabajas muchas horas, por poco dinero, ya te los educamos en los institutos, algo tendremos que hacer, ¿no?