Ainhoa Arteta le confiesa a Bertín Osborne que fue violada en Nueva York

“Esto me ocurrió el día que me dieron mi primera ópera. Llegué a mi casa con la partitura de Clorinda, que además me la tenía que aprender en cuatro días porque tenía que debutar en Palm Beach. Al día siguiente yo no tenía tiempo ni para hacer duelo ni para pensar en lo que me había pasado. Obviamente, la policía ya me había dicho que si no me habían matado podía estar contenta”, contaba entonces. “Ya no sólo fue violarme, sino que casi me mata esa persona”, añadía reconociendo que por fin podía hablar de ello.