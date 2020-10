"A falta de vacuna contra el coronavirus, la mejor opción es una alimentación saludable"

Cambiar de vida es a lo que nos ha obligado la irrupción del coronavirus . Todo ha dado un giro de 180 grados. Y lo que no lo ha dado, en cierto modo, debería. Vigilar lo que comemos es ahora más necesario que nunca. “En ausencia de una vacuna propiamente dicha, la mejor vacuna sería una buena alimentación”, asegura el doctor Miguel Ángel Martínez-González .

“Ahora mismo hay voces que dicen que nos vamos a infectar todos. Quizá sea exagerando pero lo que sí parece claro es que una vez infectado puedes no enterarte apenas, tener un catarro leve o puedes tener algo grave que te lleve directo a la Unidad de Cuidados Intensivos”, explica el autor del libro ¿Qué comes? (Planeta) . “Entonces, ¿de qué depende que sea asintomático, leve o grave? Entre otras cosas, del estado nutricional que cada uno tenga”, asegura el epidemiólogo.

A esto habría que unir otros factores como la edad, que no se puede modificar, y la obesidad, diabetes e hipertensión, todos relacionados con la alimentación. Esto no significa necesariamente que normopeso sea sinónimo de infecciones leves o asintomáticas. Es una cuestión de estar bien nutrido. “Porque las personas mal nutridas tienen más riesgo de tener infecciones virales”, explica el especialista.

Un alimento nutritivo es un alimento con un perfil de micronutrientes que abastece todas las necesidades del organismo. Con eso nos referimos a las vitaminas clásicas, las hidrosolubles B y C y las liposolubles A, D y K, y los minerales. Cuando se tienen todos esos nutrientes, el sistema inmune funciona mucho mejor y en este sentido uno de los nutrientes más destacados es la vitamina D.

Lo esperable es que sea así pero no hay estudios específicos. Los hay del grupo Predimed (Prevención con Dieta Mediterránea) en los que se ve que este patrón alimentario se asocia a menor elevación de los marcadores de inflamación de bajo grado , que son la proteína C reactiva y la interleuquina 6, que se disparan cuando el coronavirus se vuelve grave. Por eso es lógico pensar que una alimentación saludable ayude a controlar el desarrollo de la enfermedad. Además ese patrón ayuda a prevenir la obesidad y es interesante porque también se sabe que los obesos responden peor al virus .

Además hay que pensar que todos los que cumplen el patrón de la dieta mediterránea son los que menos déficit de vitaminas y minerales tienen. No sólo de vitamina D. De todos.

Ahora mismo no hay evidencia científica de que el ejercicio físico sea preventivo frente al coronavirus, pero desde luego una de las mejores medicinas que hay es estar físicamente activo. Esto no es otra cosa que caminar 45 minutos cada día. Se puede descansar una vez a la semana, también se puede ir aumentando la velocidad y meter alguna cuesta arriba. Y habría que acompañarlo de ejercicio anaeróbico como hacer flexiones contra la pared.

El mayor beneficio lo va a tener alguien que es sedentario y empieza a hacer algo de ejercicio, aunque sea muy modesto, porque ahí es donde mejor se nota el cambio en el estado de salud, la mejora en la calidad de vida, la mejora en la función cardiovascular y respiratoria, etc.

El prototipo de calorías vacías es el alcohol. Porque proporciona 7 kcal por cada gramo, da combustible para funcionar pero no aporta vitaminas B, C, D... Ni potasio, ni nutrientes, ni nada. Por eso los alcohólicos son personas que acaban teniendo muchas enfermedades, porque no tienen nutrientes.