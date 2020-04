Para mí la cuarentena fue un obligado distanciamiento, que asemeja a un largo puente de cemento que no te permite ver el otro lado. La incertidumbre de no saber cuándo ni cómo voy a poder volver a estar con él.

El aislamiento en cuarentena ha ido delineado capa por capa una esfera que me separa de cualquier contacto humano, pero una en particular me ha trastocado.

Al ser menos precavida que él, consideré que esta situación no se agravaría tan rápido como ha sucedido y que el viaje planeado para abril podría ser concretado. Pero no fue así.

Desde que empecé mi relación con Jaime sabía que íbamos a tener que hacer muchos viajes para poder estar juntos, ya que aunque vivimos en el mismo país no habitamos en la misma ciudad. Él vive en el noreste, a una hora en avión de la capital mexicana, donde yo resido. Desde hace casi un año que iniciamos nuestra relación fui consciente de que esto no sería un asunto sencillo, pero nos prometimos que si era posible.

En videollamada me acompaña su cara mientras paseo a mi perro. Jaime me enseña nuevas formas de cómo entrenar a mi cachorro, me manda cenas sorpresa de diversos tipos de comida que piensa nunca serían de mi elección, mismas que deleito frente a la pantalla de mi celular viendo su rostro difuminarse por FaceTime, pues la señal de WiFi se ha debilitado, debido a la multiplicación de conexiones desde casa. Él toca la guitarra y compone canciones que escucho por el celular. Confieso que varias veces le he dicho “ya no aguanto” al desesperarme por no saber qué nos espera.

Quisiera agradecer por tener la tecnología disponible para poder “amar a distancia”, pero he comenzado a depender del celular más de lo que me gustaría, y un te amo no suena igual por teléfono.

La distancia ya no parece ser “sana” sino dolorosa.

La crisis de salud que ha desatado el Covid-19 a nivel mundial nos ha impuesto nuevos y diversos retos en la manera como nos relacionamos. Desde evidenciar los problemas de pareja que terminarán en separación o divorcio tras el paso del coronavirus, hasta valorar los abrazos que nos daremos cuando cantemos victoria frente al contagio. Esperando que eso suceda lo más pronto posible.

Mientras tanto, mantengámonos fuertes frente a esta cuarentena que nos obliga a estar distanciados de las personas que más amamos.