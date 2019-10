Andrés Pajares, en 'Viva La Vida': "Almodóvar es un maleducado"

Andrés Pajares ha sido entrevistado este sábado en el programa Viva La Vida de Telecinco, presentado por Emma García.

Allí ha acudido con motivo de la presentación de su autobiografía, titulada Mis memorias... Antes de que se me olviden.

Y ha sorprendido con unas duras palabras hacia el director de cine Pedro Almodóvar, por el que García le ha preguntado.

″¿Qué pasó con Almodóvar?”, ha querido saber la presentadora.

“Que es un maleducado”, ha contestado Pajares, muy tajante.

Sorprendida, García ha intentado buscar al actor a ver si conseguía que se explicara. “Bueno, vamos a hablar de esa relación si la quieres aclarar o no”.

“No”, ha contestado, de nuevo rotundo, Pajares.

“No me importa nada Almodóvar”, ha respondido.

La polémica la ha explicado en una entrevista concedida al diario El Mundo, donde cuenta que se entrevistó con el director en su casa para hablar de Tacones Lejanos, película en la que pudo haber aparecido.

Pero todo se rompió, según su relato, porque pidió “más de lo que me habían pagado en Ay Carmela”.

“Me remitió a Esther, su mano derecha en la productora”, cuenta Pajares, quien acusa a Almodóvar de no haberle respondido. “Salí de aquel despacho esperando la respuesta pero jamás me dijeron nada. Ni una llamada, no de ellos, de alguien. Nunca más se supo”.