Apagón a los ciegos por coronavirus

A este respecto, nos preocupa, sobre todo, la recomendación de tocar sólo lo imprescindible porque el tacto nos aproxima a nuestro entorno y la imposibilidad de manipular los objetos nos produce un efecto parecido a un apagón.

Llegué a casa el 14 de marzo. Desde entonces no he salido a la calle para nada. Mi familia, que va a la compra, me explica que antes de entrar al supermercado deben echarse gel hidro-alcohólico sobre sus guantes, colocarse otros encima de los mismos, ponerse una mascarilla, así como respetar más de un metro entre clientes en la cola de la caja, además de que la mayoría de las personas tratan de no coincidir con otras en el mismo pasillo.

Asimismo, en el mercado, los puestos se protegen con plásticos. Los dependientes evitan cualquier contacto físico al despachar o cobrar los productos. Los farmacéuticos se han atrincherado tras los mostradores. Se parapetan con todo tipo de obstáculos que les separan de los usuarios.