'Ator, el Poderoso' o el mejor cine 'destroyer'

Todo comenzó con un tweet. En este mundo radial y confinado, la historia “chico conoce chica” se concreta en el seguimiento y en un like. Así de simples resultamos. Esta cadena me condujo, hace días, a una publicación del Huff Post cuyo texto rezaba: “Ya no hay películas como las de antes”.

El mensaje iba acompañado del fragmento de una película sobre la relación incestuosa de una pareja. En ella, una joven vestida de india navaja llega corriendo a una pradera en la que le espera un hombre con mohines de dios nórdico y pelo de Bonnie Tyler. Ella se sienta a su lado y le dice: “No me dejes, ¡no lo hagas!”. Él la mira extrañado y le contesta: “Pero ¿por qué iba a dejarte?”. Y así, sin ninguna correlación lógica, le regala un osezno que (y esto está fuera del guion) muerde a la joven. El desconcertante diálogo que le sigue es inenarrable:

−Te quiero, Sunya.

−Y yo a ti.

−¿Por qué no podemos casarnos?

−Porque tú eres mi hermano.

−… Hablaré con nuestro padre.

La historia me encantó. Me gustó tanto, que no tuve más remedio que buscar el título. Y cuando lo encontré, no pude evitar ver la película. Ochenta y ocho minutos de puro arrebato. Aquí está el resultado.