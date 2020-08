FAES, la fundación de Aznar, es la que más dinero público recibe: casi un millón de euros

Marcelo del Pozo via Getty Images

Marcelo del Pozo via Getty Images José María Aznar.

A diferencia de la mayoría de entidades de este tipo, FAES no recibió dinero del partido, pero sí subvenciones públicas por valor de 966.765 euros, la mayor cuantía de todas la recibidas por las fundaciones analizadas.

Entre los incumplimientos relativos a aportaciones y donaciones detectados por Tribunal de Cuentas destacan donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no existir cuentas abiertas exclusivamente para tal fin, lo que incumple lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley de Financiación de Partidos.

También ha encontrado donaciones procedentes de personas jurídicas de las que no se ha aportado el acuerdo del órgano social, entregas de efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptación, así como donaciones de personas jurídicas que no han sido notificadas al fiscalizador en ese mismo plazo, que es el que fija la norma.

Una de las recomendaciones que el tribunal ha incluido en su informe versa precisamente sobre la conveniencia de se determine una cuantía mínima para proceder a la notificación obligatoria de esas donaciones de personas jurídicas a las fundaciones.

Además, el órgano que preside María José de la Fuente y de la Calle insiste una vez más en reclamar que se establezca para las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos los mismos requisitos y limitaciones que se exigen a éstos en materia de donaciones, “con el fin de potenciar la máxima transparencia”.