El BOE publica el acuerdo que obligaría a confinar Madrid y otros 9 municipios de la región

“Estamos estudiando con el abogado de la Comunidad (de Madrid) y estamos viendo de qué manera hacemos las cosas correctamente. No hay criterios para hacer esas restricciones de movilidad con unos criterios a vuela pluma”, ha dicho en una entrevista en Esradio Ayuso, que no ha concretado opciones, aunque una de las vías sería recurrir al Tribunal Supremo.

“Las cuestiones de los madrileños y de tantos ciudadanos, sobre todo cuando se habla de restringir la libertad de millones de personas, no se tratan como si se escribiera en la servilleta de una barra de bar. Las cosas se tienen que hacer con un borrador claro, con unos datos, con sus papeles e información”, ha dicho.

La Comunidad de Madrid aseguró este miércoles que no acataría la orden y que el documento aprobado por el Gobierno “no es jurídicamente válido”.

El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, insistió en que el documento “no ha sido aprobado por consenso y como señala el artículo 14.1 en medidas sobre salud pública si no hay consenso, jurídicamente no es válido”.

Acerca de qué ocurriría si la orden apareciera en el BOE, afirmó que “llegado el caso de que se publicase, se estudiaría desde la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para tomar el tipo de medidas que fueran necesarias”.

Qué se podrá hacer y qué no

Según lo acordado, estas serían las principales restricciones que entrarían en vigor en los municipios afectados:

Limitación de movilidad

Quedarán restringidas las entradas y salidas de la localidad. La circulación por las carreteras que lo atraviesen estará permitida siempre y cuando el origen y el destino sea fuera de éste.

La limitación de movilidad tendrá las siguientes excepciones:

- Asistencia a centros sanitarios o educativos

- Cumplimientos de obligaciones laborales

- Retorno al lugar de residencia habitual, asistencia al cuidado de mayores y personas dependientes.

- Desplazamiento a entidades financieras que no puedan aplazarse, actuaciones requeridas por órganos judiciales o notariales, renovación de permisos y documentación oficial, realización de exámenes y pruebas, por causa de fuerza mayor o justificada.

Además, se recomienda evitar los desplazamientos no necesarios dentro del municipio.

Comercio y hostelería

El aforo permitido no podrá superar el 50% en espacios interiores y del 60 % en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido. Además, las mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas y a las demás mesas, y el grupo que se siente no será superior a las seis personas.

Tampoco se admitirán nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, “a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio”.

Reuniones de no más de seis personas

Se limita a seis personas las reuniones de cualquier actividad o eventos de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, salvo “que se trate de convivientes y excepto en el caso de actividades laborales e institucionales o en el de actividades en que se establezcan límites o medidas específicas”.

Centros comerciales

Se reduce al 50 % el aforo en los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean.

Velatorios y lugares de culto

El aforo en los lugares de culto será de un tercio, con una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros. El aforo en los velatorios será de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes, mientras que podrán participar en la comitiva fúnebre del entierro o cremación de la persona fallecida un máximo de quince personas.

Academias, autoescuelas e instalaciones deportivas

El aforo de autoescuelas, centros privados de enseñanzas no regladas y de formación será del 50 % por ciento.

Instalaciones deportivas

Si está al aire libre el aforo máximo será del 60 % mientras que las de interior será del 50%.

Otras actividades, servicios e instalaciones: el aforo máximo será del 50% salvo que se prevea uno inferior.

A estas medidas les acompañan otras dos recomendaciones:

- Evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario en los municipios afectados

- Que las comunidades y ciudades autónomas aprueben planes especiales de actuación para controlar la expansión de los contagios en aquellos municipios de menos de 100.000 habitantes en los que concurran también los tres indicadores fijados para actuar en localidades de más de ese número con criterios comunes.

Finalmente el BOE no incluye el cierre de parques infantiles que sí se había indicado en un primer momento.