Bomberos de la desinformación

Bullshit es una palabra polisémica. La traductora y los editores de Bullshit: contra la charlatanería (Capitán Swing, 2021) lo saben perfectamente y por eso han optado por dejarla en inglés. El bullshit hace referencia a la desinformación y a la estupidez, así como a las mentiras sofisticadas (sin olvidarnos de las mentiras involuntarias). No seré yo quien defina el difícil concepto de bullshit porque estaría incurriendo en un poco de bullshit. En cualquier caso, tenemos que aprender a defendernos racionalmente de los bulos y de las inexactitudes informativas o científicas. El libro es un amplio catálogo de sesgos cognitivos y otras plagas. Jevin West , uno de sus autores, nos explica cómo empezar a apagar el fuego de la desinformación en una época donde asistimos a incendios informativos de quinta o sexta generación.

La cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es mayor que la empleada para producirla. ¿Podrían entenderse esas simplificaciones y tergiversaciones informativas como una forma particularmente maliciosa y retorcida de la navaja de Ockahm? Me creo una explicación estúpida porque la verdad científica cuesta más.

El principio de asimetría de la estupidez de Brandolini es importante porque subraya la gran diferencia que hay entre propagar el bullshit y desmontarlo. Dicho de otro modo, resulta tan fácil crear y divulgar el bullshit como difícil borrarlo. Se pueden crear fácilmente fake news sobre vacunas. Si esas noticias consiguen circular y crean dudas, no es fácil dirigirse a las personas afectadas y explicarles por qué las vacunas son seguras. La ley de Brandolini nos recuerda lo importante que es reducir la creación y transmisión de desinformación. Cuanto más bullshit permanece en nuestro ambiente informativo, más complejo es reducir sus efectos.

La navaja de Ockham o principio de parsimonia prioriza las explicaciones simples sobre las complicadas. Esto no es lo mismo que la ley de Brandolini, que compara la creación de bullshit con su eliminación. Es cierto que los responsables del bullshit pueden apelar a la navaja de Okcham como una forma de extender la desinformación; por el contrario, uno también podría usar la navaja de Ockham para refutar ese mismo bullshit. La aplicación de la navaja de Ockham a la propia charlatanería es la única conexión real que veo entre estos dos principios.

Los charlatanes más peligrosos son los que tienen un impacto en la salud de las personas. Lo hemos visto durante la pandemia. Hemos visto a negacionistas vendiendo veneno como tratamiento del covid y a los antivacunas seleccionando interesadamente supuestas investigaciones. Todos sabemos que los anunciantes nos están vendiendo la moto, pero es más difícil discernir el bullshit que viene de aquellos en los que confías. Esa confianza no viene del conocimiento médico ni nada parecido, sino de la afinidad política y el marco ideológico. Las redes sociales son uno de los grandes culpables de esta crisis de la desinformación. Su objetivo es captar tu atención, independientemente de si el contenido es verdadero o no, y son las noticias más exaltadas las que captan nuestra atención. La buena información no es el objetivo, sino la fidelización. Como imaginarás, son dos objetivos muy diferentes y uno de ellos puede ser peligroso.