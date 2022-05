Britney Spears o cómo una estrella se convirtió en la 'Juana de Arco del pop'

La cantante ha conseguido liberarse de la custodia de su padre en un juicio mediático. Aunque para entender a la artista hay que ir más allá de su crítico 2007 puesto que la historia de la cantante se ha forjado desde su infancia en Mississippi (EEUU) en los años 80. Este periodo y su fama posterior son analizados por el periodista Juan Sanguino en su biografía ilustrada Britney. One more time (Bruguera) .

Cómo ser una virgen sexy a los 16 años

Para él, Britney sirvió como catalizador de las debilidades y las ansias de la sociedad. “Rompía con esos valores tradicionales porque a la gente puritana también le gusta follar, lo que no le gusta es que se hable de ello ni que se sepa. Britney era eso de ser sexy y culparte a ti de tus deseos sexuales y decir ‘pero yo solo me he puesto un disfraz de colegiala’. Eso tenía un efecto muy potente en la sociedad porque decías ’¿soy un pervertido? Porque me está poniendo cachondo”, recalca.