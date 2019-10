¿Caduca el alcohol?

La lección la tenemos todos aprendida: los años pasan, el alcohol mejora. El problema llega cuando sacas una lata de cerveza y te encuentras con la fecha de consumo preferente. ¿No habíamos quedado en que el tiempo juega a favor de las bebidas alcohólicas? ¿Caduca o no caduca? ¿Por qué unos sí y otros no?

Lo primero que hay que saber es que el alcohol NO caduca (no tiene fecha de caducidad), aunque sí hay algunas bebidas alcohólicas con fecha de consumo preferente. Son dos conceptos distintos. “La fecha de caducidad solo la tienen los alimentos microbiológicamente muy perecederos y no es el caso del alcohol”, señala José María Ferrer, jefe del departamento de Derecho Alimentario de la empresa de soluciones de innovación en alimentación AINIA, a El HuffPost Life.