Carlos Sobera: "Quienes hacemos publicidad de casas de apuestas no pretendemos fomentar la ludopatía"

¿Cómo está siendo presentar Supervivientes 2019?

Presentar Supervivientes los martes está siendo toda una aventura muy divertida que me permite gozar de los directos televisivos, que llevaba tiempo sin hacer y que son lo mejor para un presentador en televisión. Estoy encantado de compartir con compañeros y colaboradores este momentazo de los martes, primero en Telecinco y luego en Cuatro.

¿Qué pensaste cuando te lo ofrecieron? ¿Tenías ganas de presentar un reality después de haber rechazado en su día Gran Hermano?

Pensé: ‘¡Que guay!’ Porque, primero, nunca había hecho un reality. Había hecho algo parecido a infoshows en televisión y me apetecía mucho abordar ese tipo de formato; y segundo, porque un programa como Supervivientes es una marca no solamente consolidada sino prestigiosa que todo el mundo sigue en España. Con lo cual, que te ofrezcan presentar una de las tres galas es un auténtico honor. Así que me dio un subidón, les dije “bueno… voy a tratar de no bajar mucho la audiencia…”. La verdad es que me generó un subidón y una cierta responsabilidad, porque es una nave que va muy bien y que uno no puede desviar de su rumbo, que no es otro que el éxito, ¿no?

¿Quién es tu concursante favorito? ¿Quién te ha defraudado?

No tengo ningún concursante favorito, lo que sí tengo son unos cuantos que me están gustando mucho cómo lo hacen y el juego que dan, pero no apuesto por ninguno. No tengo favoritos, además, procuro no tenerlos para ser lo más imparcial posible en las galas de Tierra de Nadie y no pifiarla ni influir positiva ni negativamente en ninguno de ellos. Ninguno me está defraudando y soy consciente de lo tremendamente difícil que es estar en una isla sobreviviendo en las condiciones en las que están, sobre todo a medida que pasa el tiempo y echan de menos su zona de confort y a sus seres queridos. Unos tendrán más limitaciones que otros, pero todos están haciendo un esfuerzo que debe ser reconocido y aplaudido.

¿Cómo está siendo lidiar con tantos colaboradores en Tierra de Nadie? ¿Hay alguno que te ponga el trabajo difícil?

La verdad es que está siendo un gustazo trabajar con ellos, tanto los exconcursantes como los familiares se están portando muy bien y desde luego los colaboradores, desde Isabel Rábago hasta Luján Argüelles, pasando por Toñi Moreno, Efrén, Iván, Victor Sandoval… lo están haciendo fantástico. Estoy muy contento, me siento muy bien recibido, muy bien tratado y creo que estamos llevando los debates en un tono muy divertido en el que cada uno tiene la oportunidad de expresarse.

¿Te atreverías a ir a la isla a concursar en un futuro?

No descarto ir a la isla de Supervivientes. Me va a venir bien, se me va a quedar un tipo finito (risas) y me parece una experiencia fabulosa de esas que se recuerda toda la vida. Creo que hay muchos más elementos positivos que negativos, o sea que es una aventura para planteársela. Lo que ocurre es que yo no soy tan valiente como los concursantes, no lo he sido nunca, ni para responder preguntas estilo ¿Quién quiere ser millonario? ni para estar en una isla desierta como la de Supervivientes. Pero, en cualquier caso, siempre he sido de los que dicen que no se puede decir “este cura no es mi padre” ni “de esta agua no beberé”, porque la vida da muchas vueltas y a veces las vueltas son buenas.