Te pido mil perdones, Jesús Vázquez

Dos muchachos relacionados con el caso Arny. El que había denunciado falsamente a los acusados llegaba a Valencia con otro colega. Había sido invitado a participar en un el programa Parle Vosté, calle vosté, un espacio ruidoso, polémico, espantoso de supuesto debate que esa noche tenía lugar en Canal 9, la tele pública. El debate estaba presentado por Josep Ramón Lluch y producido por P-52, la empresa audiovisual responsable también de Tómbola, propiedad del entonces marido de Niueves Herrero, Ángel Moreno.

Yo, que era redactora del programa, recibí el encargo de convertirme en la sombra de ambos testimonios durante todo el día hasta su entrada en el plató. Esta fue la consiga:

— Llegan en avión a las doce de la mañana, y no me fío de que vengan a la tele si los dejamos solos en el hotel, porque son dos macarras, dos quinquis, se drogan, bebe... En fin, ya sabes. Así que vas a por ellos al aeropuerto y te los llevas por ahí hasta las ocho de la tarde. Luego te los traes a la tele. Tendrán camerino porque no quiero líos en la sala VIP con los otros invitados. ¿De acuerdo? — ¿Pero esto no lo debería hacer producción?, pregunté yo. — Necesito a alguien que los sepa controlar en todos los sentidos, ya me entiendes. No quiero que los dejes solos ni un minuto. ¿Vale?

Vale. Con las 50.000 pesetas (300 euros actuales) que la productora me había dado para pasar un bonito día con estos dos tipos, me presenté en el aeropuerto a las doce. No recuerdo cómo nos reconocimos. Ellos se sabían esperados. Naturalidad, ante todo naturalidad, me dije.

Taxi al centro. Una cerveza en un bar mientras intento mantener una conversación normal, en un situación tan surrealista. Ellos no han de entender que los estoy vigilando. Pero yo he de conseguir que no se emborrachen, que se no se metan, que no se peleen con nadie, que no se esfumen.

Comida en la playa. El implicado en el caso Arny me cuenta que hace quince

años mató a un tipo, era casi un niño. Me cuenta cómo lo hizo. No sé si le creí o si me importaba. Me cuenta también que todo lo que ha dicho del caso Arny era mentira. Me cuenta por qué lo dijo. Tiene un discurso inconexo. Hablamos de lo que va a poder contar en el programa y de lo que no, ya estaba todo negociado. Yo no le pregunto nada y tampoco me hago preguntas a mí.

Llega la tarde, me los llevo al cine, Cosas que hacer en Denver cuando estás

muerto. No había nada mejor para ese momento, lo aseguro. A los veinte minutos de película uno de ellos se empieza a poner nervioso, me cuenta que cuando no toma droga no puede parar quieto.

Los acompaño al hotel. Subo con ellos a su habitación para cumplir mi cometido. Situación violenta en el interior de la que salgo airosa. Llega la hora de ir a la tele. Ambos, sobre todo el principal testimonio, empiezan a tener el mono.