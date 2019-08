Christian Clavier: "La comedia es un gran poder. Si sabes hacer reír, haces lo que quieras con un público"

Los minutos se suceden y Clavier me muestra su lado más llano y placentero. Sonreímos mientras repasa anécdotas del rodaje e incluso nos da tiempo a mencionar algunos intereses de su vida personal. Me aventuro a realizarle una última pregunta acerca de Do you Do you Saint-Tropez, una película en proceso de preproducción en la que están confirmados los co-protagonistas Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde y Thierry Lhermitte. Christian Clavier me responde solícito: “Será una comedia policial enclavada en los años setenta. Es una comedia muy ligera, con una música excepcional y con una situación de total liberación. Y como el propio nombre indica, también es un tributo a Saint-Tropez y a Brigitte Bardot”.

Finalizada la entrevista, solo resta desearle una larga y próspera vida a la comédie française y, muy especialmente, a Christian Clavier.

