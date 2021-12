Las claves de la nueva ley de FP: un sistema de grados de formación que se pueden acumular

La Ley Orgánica de FP, que el Pleno del Congreso aprueba hoy, se inspira en el juego de las muñecas rusas, de modo que cualquier estudiante, trabajador o desempleado tendrá acceso a un novedoso sistema de grados de formación que se pueden ir acumulando.

Así, el modelo permitirá ascender por un continuo de formación y obtener sucesivas acreditaciones y titulaciones de mayor nivel, lo que posibilitará que una persona programe su propio itinerario formativo y encontrar lo que, para cada caso, y en cada momento de su vida, le resulte más adecuado a sus circunstancias, expectativas y necesidades.

La norma está pensada tanto para los estudiantes como para trabajadores y parados. Para ello se unificaron las competencias que hasta ahora se repartían entre Educación (formación inicial) y Trabajo (formación continua).

Los grados de formación

Grado A: acreditación parcial de competencia

Grado B: certificación de competencia

Grado C: Certificado de Profesionalidad

GradoD: Ciclos Formativos de FP

Grado E: Cursos de Especialización (máster).

A partir del nivel C se generalizará la FP dual de modo que los estudiantes tengan una mayor carga práctica en la empresa.

Todos aquellos que alcancen un Certificado o título de Grado C y D pasarán por la empresa durante su formación. Habrá dos tipos (general y avanzada) en función de la duración del periodo en la empresa; los resultados de aprendizaje asumidos por la empresa y si hay o no relación contractual.

En la primera, la duración oscilará entre un 25 y 35% de la duración de la formación, y en la segunda será de entre un 35 y 50% y habrá contrato.

Acreditación de competencias

Con esta ley también se quiere facilitar que los adultos puedan certificar sus competencias y ajustarlas a las demandas del mercado laboral.

En España, más de 10 millones de personas activas no tienen una acreditación formal de sus competencias profesionales, a pesar de haberlas adquirido por experiencia laboral o vías no formales de formación. Desde el año 2009, el número total de personas acreditadas no supera las 300.000.

Este nuevo sistema pretende que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años.