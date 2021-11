"Comedia sin título": rage against the Hamlet machine

Los primeros, olvidan que una buena obra de teatro no tiene por qué basarse en un buen texto literario, aunque siempre debe ser un buen texto teatral. Los segundos, no van a permitir que un texto, independientemente de su calidad literaria o teatral, les arruine una buena imagen o acción potente en la escena.

Así que, con las armas en alto, ambos bandos se preparaban para recibir esta Comedia sin título pertrechados hasta los dientes. ¿Qué se han encontrado uno y otro bando en esta producción? Muchos argumentos para mantener sus posiciones. Mantenella y no enmendalla.

Claro ejemplo de lo que entonces era aquel Centro Dramático, al que se le acusaba de primar la imagen a la palabra por sus impactantes puestas en escena. Y la de esta obra lo era, llena no solo de imágenes, sino de estrellas televisivas y cinematográficas (Imanol Arias, Marisa Paredes y Juan Echanove, entre otros).

Los segundos se han llenado de argumentos viendo el resultado final del montaje del Teatro María Guerrero. Un espectáculo de luz y color. Mucho, mucho color. Donde la palabra de Lorca, la poca existente de la obra, ese discurso tan repetido y que parece no cansar ni a los profesionales ni a los amantes del teatro, sobre la función que tiene este, deja paso a la imaginACCión.

Y hay muchos momentos inolvidables en este montaje. Como la aparición de Lorca en escena. O como cuando el poeta ofrece un concierto de piano. Un momento bello, no, lo siguiente. En otro nivel basado en los juegos de proporciones y movimientos y en la música que lo acompaña. O como el finale del segundo movimiento, que no segundo acto. Denominación que da una pista acerca de qué va esta propuesta.

La pista de que esta obra está pensada más como una sinfonía musical antes que como una obra teatral al uso. Una obra que se mueve en un plano alto de abstracción, como ocurre con la poesía, la buena. Donde tratar de dar o buscar una explicación es, simplemente, una frustración. La frustración de los académicos o los academicistas, que se han pasado años para crear lo que ahora son respuestas rápidas y explicativas que da cualquiera que los haya leído, pero que no pueden superar la lectura directa de un poema que no se acaba de comprender o entender.

En esta nueva producción de Comedia sin título no queda tan claro como en los montajes citados lo que detona todas esas acciones. Que no es otra cosa que la revolución. La calle y la plaza del pueblo, delante del teatro ha sido tomada por la revolución. La gente muere por las balas perdidas. El orden y su forma represiva de actuar, trata de aplacar la revolución a la fuerza. Una revolución que también quiere imponer un orden, no se olvide.