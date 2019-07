Verónica Sánchez revela cómo le afectó su paso por 'Los Serrano': "Me asustaba"

El carácter abrumador de la fama ha tocado de lleno a muchos jóvenes actores que se convirtieron de repente, gracias a un papel, en estrellas del cine o de la televisión. Es el caso de Verónica Sánchez. La actriz, una de las protagonistas de Los Serrano (Telecinco), ha confesado cómo le afectó el cambio radical de vida cuando la serie se convirtió en un éxito.

“Fue una popularidad desmedida. Me gusta hablar de esto con cariño. En su momento fue muy abrumador, aunque con el tiempo relativizas y te das cuenta de que lo te ocurría no era importante. Sí que es cierto que como la pérdida de privacidad nunca es progresiva, es de un día para otro, a mí me costó un poco asimilarla, me asustaba”, ha confesado en una entrevista en El Faro (cadena SER).

La vida de la protagonista de El embarcadero (Movistar+) se transformó cuando se estrenó el primer capítulo de la ficción de Globomedia: “Fui al súper a hacer la compra y de repente todas las cabezas se giraron hacia mí. No sabía qué esperaba la gente de mí. Todo el mundo me conocía. Hasta mi barrio cambió, todo cambió”.