Cómo gestionar el exceso de sudor en verano

Estos productos también se pueden adquirir en la farmacia y sin receta ni prescripción médica. “Contienen activos con acción antibacteriana y antifúngica, pero no son antibióticos”, explica la farmacéutica.

Por ejemplo, en la cara, Del Boz no aconseja usar cremas antitranspirantes porque pueden irritar la piel: “Solemos usar anticolinérgicos tópicos u orales. También recomendamos anticolinérgicos orales (un fármaco que sirve para reducir o bloquear los efectos producidos por la acetilcolina en el sistema nervioso) para casos de hiperhidrosis (exceso de sudor) generalizada o multifocal (que afecta a diferentes áreas corporales)”.

En el caso de exceso de sudoración facial, la farmacéutica aconseja no usar cremas ni lociones con aceites: “En verano, es mejor sustituirlas por cremas hidratantes a base de agua e ingredientes naturales, especialmente por la noche”.

Por ejemplo, la farmacéutica aconseja la línea Isdin Deo Germisdin , que controla la sudoración excesiva y el mal olor desde la primera aplicación en axilas. O Dryses loción , del laboratorio, de Sesderma controla la sudoración excesiva en axilas, palma de las manos, planta de los pies, cara, tórax, espalda... “Esta es muy útil para deportistas”, señala Gozalo. Por último, Hidrosis Control del laboratorio Ducray en crema para manos y pies y en roll on para las axilas.

Existen todo tipo de opciones y en diferentes formatos, como cremas, geles, esprays, toallitas, roll on... Son fáciles de utilizar, se secan rápidamente y permiten vestirse sin machar la ropa. “Son productos prácticos y accesibles a todo el mundo. Se pueden usar en cara, manos y pies y tienen un efecto de 48 horas”, asegura Gozalo.

A todos nos ha pasado. Nos levantamos, nos duchamos, nos acicalamos y salimos de casa aseados y oliendo a limpio. Sin embargo, ponemos un pie en la calle y empezamos a sudar. Y si no es en ese momento, ocurrirá tarde o temprano a lo largo del día.

4. Cuida tu alimentación

Para afrontar el calor, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social aconseja hacer “comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos, etc.)”.

Sin embargo, seguir estas pautas no garantiza que se sude menos. Emilia Cancer, médico especialista en Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), asegura que no hay ningún alimento o bebida que reduzca la cantidad de sudor.

“La tasa de sudoración está condicionada por varios factores, como la actividad física, el clima, el estrés o nerviosismo, los cambios hormonales y algunas enfermedades metabólicas”, añade Raquel Fernández de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de La Rioja (ADDLAR), perteneciente al Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Aun así, Cancer insiste en la importancia de “mantener unos hábitos de alimentación saludables, tomando como referencia la dieta mediterránea”.

5. El agua importa

La especialista en Endocrinología también recuerda que si se suda mucho “es conveniente mantener un adecuado estado de hidratación y, para ello, se debe incrementar la ingesta de líquidos, preferiblemente de agua, y el consumo de frutas y hortalizas que podremos tomar en forma de gazpacho o sopas frías”.

“Las frutas y verduras no harán que la tasa de sudoración aumente, al

contrario, podemos ayudarnos de ellas para aprovechar la cantidad de agua

que tienen para mantenernos hidratados y recuperar el líquido perdido”, apunta la nutricionista: “Y no solo de agua, también de los minerales que se han perdido junto a ella, fundamentalmente potasio y sodio”.

Igual que no hay ningún alimento que ayude a sudar menos, tampoco habrá ninguno que nos haga per se, hacerlo más. “Eso sí, si evitamos comidas calientes y picantes, que hacen aumentar la temperatura corporal, evitaremos contribuir a ese desequilibrio térmico que aumenta la transpiración y, por tanto, la sudoración”.

6. Evita las fuentes de calor

Aparte de todo esto, y aunque parezca obvio, los expertos recomiendan evitar, en la medida de lo posible, aquellos elementos que puedan desencadenar la sudoración, como el calor, el estrés, la ingesta de alcohol y las comidas hipercalóricas, especiadas o picantes.

7. Que el maquillaje no te arruine el día