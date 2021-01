Qué hacer y qué no hacer para eliminar el hielo del parabrisas

Lo sufren sobre todo los coches que duermen en la calle. Para poder ponerlos en marcha es necesario eliminar esa capa de hielo ya que no deja ver, pero no se puede hacer de cualquier manera. Si se cometen algunos errores se puede estropear el cristal.

Qué hacer para eliminar la capa de hielo del cristal delantero

Este movimiento no sirve para eliminar la capa de hielo pero ayuda a que los siguientes trucos sean más efectivos. Una cosa importante, advierten desde autocasion.com: “No emplees esta técnica si estás en un lugar cerrado —sé que sería raro, ya que en un garaje no debería formarse hielo en el parabrisas, pero puede pasar— podrías intoxicarte con el monóxido de carbono”.

1. Echar alcohol en el limpiaparabrisas con un flis flis. Su punto de congelación es inferior al agua por lo que puede ayudar a eliminar el hielo si la capa no es muy gruesa.

2. Echar líquido descongelador . Se pulveriza sobre el cristal y después se pone en funcionamiento el limpiaparabrisas. No hace falta rascar. La capa de hielo, aunque sea gruesa, desaparece fácilmente. Esta es la solución más cara y no siempre se tiene el líquido en casa, la alternativa es hacerlo de forma casera.

Qué no hacer NUNCA para eliminar el hielo

1. Echar agua caliente o tibia en el parabrisas. El cambio brusco de temperatura podría romper el cristal y, aunque no lo hiciera, “su integridad podría verse comprometida de tal forma que se volviese menos resistente”, explican desde actualidadmotor .

2. Poner en marcha los limpiaparabrisas echando agua. El agua no ayuda y las escobillas del limpiaparabrisas es muy probable que estén pegadas al cristal por el hielo. Lo único que se va a conseguir es estropearlas, rallar el cristal y dañar el motor del limpiaparabrisas.

3. Verter sal sobre la luna. La evita la congelación pero no descongela. Si se echa sobre la escarcha, puede arañar el cristal y corroer la chapa.

4. Llenar el depósito del líquido del parabrisas con alcohol. Ayuda a quitar el hielo pero el depósito no está hecho para este líquido y podría estropearse.

Antes de que llegue el invierno...

1. Frotar el cristal con una patata pelada. Es una cuestión de química pero sólo funciona si las bajas temperaturas no van acompañadas de lluvia o nieva que acaban quitando la película protectora.

Los faros también cuentan

Si el coche tiene faros convencionales de incandescencia, no habría que hacer nada. “El calor que genera la bombilla al encenderla descongelará la superficie y la mantendrá limpia”, explican en

La situación cambia si el sistema de iluminación es con faros de xenón on LED. En ese caso hay que actuar. La luz es mayor pero mucho más fría y el calor no es suficiente para descongelarlos. En ese caso hay que “hacer lo mismo que en el parabrisas para eliminar bien y no deslumbrar al tráfico contrario”.