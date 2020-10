Conciliar o reventar

Desde mi experiencia hay tres motivos fundamentales. Por un lado, el estilo de vida imperante y el exceso de información nos aboca a la actividad constante. Estamos inundados de llamadas a la acción que van haciendo cada vez más larga la lista de quehaceres y nos cuesta tomar consciencia de cuáles son las prioridades a la hora de satisfacer necesidades reales. Estamos hiperconectados a través de la tecnología con lo exterior y esto nos desconecta, en gran medida, de nosotros mismos y del momento presente que es el único en el que podemos vivir y gestionar de la mejor forma las diferentes parcelas de nuestra vida. Este factor, junto a la excesiva necesidad de pertenencia al grupo, reconocimiento y aprobación, es lo que nos mete en las prisas y los agobios de la rueda de hámster de la no conciliación; seamos hombre o mujer, tengamos hijos o no, trabajemos o no.