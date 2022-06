¿En el frigorífico o fuera? Cómo conservar correctamente las frutas con el calor

Sheila Daccog / EyeEm via Getty Images

Sin embargo, la llegada del calor no siempre es buena para estos alimentos, al igual que sucede con otros frescos como las carnes, el pescado o los huevos, ya que puede estropearlos, hacer que maduren antes o incluso que se pongan en mal estado.

Antes de saber cómo conservarlas correctamente, hay que tener en cuenta que habrá frutas que tendrán que acabar de madurar a temperatura ambiente, mientras otras hay que comprarlas ya maduras porque no lo harán en casa.

“Hay algunas frutas que tenemos que comprar ya maduras porque una vez que se arrancan de la planta no van a madurar. Por ejemplo, no van a madurar en casa las fresas, los lichis, las naranjas, el pomelo, el tomate que no es una fruta culinariamente pero también entra en este grupo, las uvas, las bayas, las cerezas o la piña”, explica la tecnóloga de alimentos Beatriz Robles a El HuffPost.