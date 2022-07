Contra el hormigón

Mi escepticismo hacia los arquitectos del siglo XX y hacia las caóticas autoconstrucciones de hoy no implica que no haya esperanza. Arquitectura sin arquitectos es el título de un libro de Bernard Rudofsky en el que me inspiré mucho. Durante miles de años, la humanidad ha desplegado una enorme inventiva para encontrar soluciones habitacionales adecuadas a cualquier contexto y clima, utilizando materiales locales y empleando el saber hacer de los artesanos, que no son arquitectos titulados ni simples aficionados. No había necesidad de hormigón ni de aire acondicionado, ni siquiera de arquitectos. Por lo tanto, hoy no se trata de inventar nuevas arquitecturas, o nuevos materiales, sino de redescubrir las formas tradicionales, posiblemente integrando ciertas innovaciones técnicas. Si se abandonaron estas soluciones ya existentes, no fue porque fueran inadecuadas, sino porque no permitían suficientes ganancias y no servían a la máquina capitalista, especialmente a su necesidad de obsolescencia programada y ciclos rápidos de construcción y destrucción.