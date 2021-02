Cs, de fiasco en fiasco hasta el fiasco final

Los naranjas necesitaban el 14F un resultado digno en Cataluña que no llegó. Los de Inés Arrimadas sabían que perderían bastantes escaños de los 36 que tenían, pero confiaban en superar la suma de PP y Vox alentados por aquello de que, según dicen, las encuestas casi siempre les dan peor pronóstico.

Esta es la historia de Ciudadanos , un partido que nació hace 15 años en Cataluña para plantar cara al nacionalismo y que, poco a poco, fue cogiendo peso hasta que un día ganó las elecciones. Pero que, en solo tres años, ha pasado de primera a séptima fuerza en votos y escaños. La formación intenta subsistir para no entrar en descomposición y terminar como UPyD , un pariente lejano ya extinguido.

De Carreras, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona, piensa que la comunicación del partido ha sido un desastre: “En cuanto a mensajes, desde el 2017 se han dado solo mensajes negativos. Pero también en esta época de Arrimadas. Cuando Torra dijo que los españoles eran bestias sin alma, pues sí, hay que decirlo y denunciarlo, pero si solo se dice esto y, además, se dice continuamente, la gente pensará que no hay ideas en el partido que nos puedan sacar de la situación en la que estamos. Creo que no han sabido dar un modelo ni de salida ni de futuro para Cataluña”, sintetiza.

Uno de sus fundadores, Francesc de Carreras —cercano a Arrimadas—, cree que, en todo este tiempo, los naranjas han fallado en personas y mensajes: “Han cometido errores nacionales y en Cataluña. Han sido un partido que se ha encerrado en sí mismo. Rivera era un hombre muy activo y conectaba con mucha gente. A mí me llegaba buena opinión de él cada vez que alguien le conocía. Pero es que a Carrizosa y a esta gente no les conoce casi nadie. Han hecho una buena labor parlamentaria, pero más allá de eso no les conocen”.

Bravo sigue la estela de autocrítica de Arrimadas, aunque concreta algo más que la líder y culpa al ansia del partido por crecer más allá de Cataluña como uno de los autores del desplome en ese territorio: “Se han cometido muchos errores. Pero no son de los últimos 15 días. Hace 10 años Cs estaba solo en Cataluña y fue la voz de mucha gente que no estaba representada por ninguno de los partidos que ya existía. En parte, en este tiempo nos ha ocurrido la expansión nacional. Y se han hecho algunas apuestas que, en Cataluña, no han caído bien. La apuesta de seguir con esa expansión y sumar a Arrimadas, así como los acuerdos que se hicieron para formar gobiernos en cuatro comunidades... pues todo eso afectó en Cataluña, y todo eso se suma al batacazo que ya tuvimos el 10N”.

Ese último fracaso es el ‘error Rivera’, quien se equivocó al sacar a su partido del centro para liderar la derecha y sustituir al PP. Aunque lo cierto es que el electorado naranja castigó al exlíder de Cs más por la gestión que hizo de su éxito en abril de 2019 que por alinearse con Vox y PP para confrontar con Pedro Sánchez. Ahí Rivera renunció a cumplir con el objetivo del partido: ser una bisagra de PP o PSOE para que la gobernabilidad del país no recayera en los independentistas.

Desde ese giro los naranjas no levantan cabeza. “La estrategia anterior pues, evidentemente, no se ha entendido bien. Los resultados electorales son un reflejo de si la ciudadanía está entendiendo cuál es tu proyecto y lo comparte”, concede la portavoz Marina Bravo.

Pero no todo fue tan mal para Cs. Es más, los populares sienten envidia del éxito que tuvieron en 2017. “Cs hizo una cosa que admiramos: consiguió llevar una alternativa al independentismo en Cataluña. Supo unir y buscar una confluencia de sensibilidades para formar un movimiento no nacionalista potente. El problema es que una vez ganaron las elecciones su electorado se sintió huérfano, porque no quisieron plantear una investidura y un proyecto alternativo. Y luego han desaparecido de la oposición en estos tres años”, cuenta Juan Millán, exdiputado popular en el Parlament.

Arrimadas ha sufrido estos últimos meses un intento de absorción por parte de los populares que ha avivado el debate interno sobre cómo relacionarse con los de Pablo Casado.

Cs se negó a acudir en coalición con el PP bajo la marca Cataluña Suma. Y el PP se llevó a Lorena Roldán, la exportavoz naranja en el Parlament, poco más de un mes antes de las elecciones. Ese movimiento fue considerado en el partido como una opa hostil para comérselos. No obstante, el PP ha fracasado, pues no ha capitalizado el derrumbe naranja en Cataluña.