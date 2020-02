Cuando podemos mirar el cielo

Ir a la cárcel además de implicar la pérdida de la libertad supone perder muchas otras cosas importantes, pero hay algunos derechos de los que nunca pueden ser privados quienes entran en prisión; entre ellos se encuentra la cultura. El artículo 25 de nuestra Constitución le otorga así un papel primordial a la cultura y consagra sus efectos beneficiosos para el individuo y la sociedad.

No obstante, el derecho de acceso a la cultura no está considerado como un derecho fundamental en la Carta Magna. En su Título I la Constitución española recoge y garantiza una serie de derechos irrenunciables que, sin embargo, no “valen” lo mismo. Es decir, son lo suficientemente importantes como para estar en nuestra ley fundamental, pero tienen distintos niveles de protección; hay tres. Primero, tenemos los “derechos fundamentales”: por ejemplo, el derecho a la vida, al honor o a la educación; no hace falta una ley para denunciar su vulneración ante los tribunales, y requieren consensos más amplios, y por experiencia difíciles, para modificar sus marcos de protección. En un segundo nivel tenemos los derechos “a secas”, entre ellos, el matrimonio, el trabajo o la propiedad privada. También se pueden aplicar directamente, sin ley que los desarrolle. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, la ley, su reforma y el procedimiento en los tribunales serán ordinarios. Finalmente, tenemos los derechos “a medias” (discúlpenme, constitucionalistas), que son plenamente derechos, pero con una protección muy baja, ya que funcionan como principios informadores que los jueces, parlamentos y gobiernos deben tener en cuenta a la hora de actuar. En este último bloque están la salud, el medioambiente, la vivienda o la cultura, entre otros. Curiosamente estos derechos de menor protección han sido los prioritarios en la última década y media. No estuvieron en el centro de los debates en 1978, cuando se trataba de dejar atrás el franquismo en condiciones difíciles para el avance democrático, pero hoy, sin duda, forman el núcleo de nuestros retos como sociedad.