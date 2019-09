Cuántas veces al día tengo que sacar de paseo al perro

AdrianHillman via Getty Images

La pauta de los veterinarios es clara: cuantas más veces salga el animal a la calle, mejor. Pero el frenético ritmo de vida actual dificulta encajar los paseos en la rutina. Entonces llega la pregunta: ¿Cuántas veces, como mínimo, hay que sacar al perro? ¿Cuánto tiempo? Y, sobre todo, ¿qué hacer cuando no se pueden cumplir?

Más tiempo, no más veces

Es mejor sacar a tu perro tres veces de 20 minutos cada una que cinco, de 10 minutos. Ilustrar la razón es muy sencillo: “Imagina un perro que le da miedo la gente, otros perros o el ruido de los coches. Es un caso extremo, pero los hay. Si los sacamos poco tiempo no favorecemos que se enfrente a sus miedos y pierda esas fobias”, detalla Jaume Fatjó, veterinario especialista en medicina del comportamiento de animales de compañía.

Este punto es especialmente importante para el vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid, Manuel Lázaro, que recalca que “no hay nada peor que un perro aislado”. “Si el perro no juega desde cachorro con otros perros o con humanos puede tener trastornos de comportamiento”, detalla.

monkeybusinessimages via Getty Images

La regla del tres

Aunque no hay una cifra máxima, ya que el número y tiempo de los paseos depende de la raza, la edad del animal y de las circunstancias del propio dueño, lo normal son tres paseos diarios: mañana, tarde y noche. “Eso sería lo básico para hacer las necesidades, ya que forzar a que aguante más sería malo para el animal, aunque lo pueda cumplir”, apunta Lázaro. En esto coincide con Fatjó, quien indica que dos paseos diarios son muy pocos. “Imagina que tienes un baño que se te abre para hacer tus necesidades dos veces al día y tienes solo 10 minutos”, indica.

El tiempo, según indican ambos expertos, también depende del temperamento del perro y de la edad. Por ejemplo, los perros más mayores se cansan más y hay animales tan tranquilos que no les apetece correr.

El parque, escenario imprescindible

Corretear, jugar, relacionarse con otros perros, pero no ensuciar. “Hay quien no recoge los excrementos de animales en zona verde pensando que es abono y eso es una burrada. La gente ya no se puede sentar en el césped, si juega un niño en la zona puede mancharse, alguien lo puede pisar…”, apunta Lázaro.