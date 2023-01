Darias, sobre el aborto y Castilla y León: "Están incentivando la pro culpa de las mujeres"

Europa Press News via Getty Images

La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, ha cargado duramente esta mañana, de nuevo, contra el Gobierno de Castilla y León, en manos del PP y Vox, por su nuevo protocolo para mujeres embarazadas, que incluye polémicas medidas antiabortistas como escuchar el latido fetal o mostrar ecografías 4D, de especial precisión. La política canaria ha recordado que “no se le pueden ofrecer pruebas complementarias antes de abortar” porque con ellas “están incentivando la pro culpa de las mujeres. Va en contra de la ley. Castilla y León no puede hacerlo”, ha señalado en una entrevista en la Cadena SER.

Darias se ha referido a la matización del Ejecutivo regional, que dice ahora que no va a obligar a las mujeres a someterse a estas pruebas, como había anunciado la ultraderecha, sino que va a “instar” a ello. La ministra no diferencia un término de otro, porque nada es “admisible conforme a la legalidad vigente”.“Lo que ha de plantearse es informarles de las ayudas y a los tres días desde la información se hace la interrupción, nada más. No se les puede ofrecer pruebas complementarias que incrementan la pro culpa de las mujeres”, denuncia.

Además, remarca que la legislación sobre el aborto es nacional, estatal, y que Castilla y León “no tiene ámbito competencial” para hacer modificación alguna con sus nuevas medidas. Recuerda Darias que el Tribunal Constitucional ya ha afirmado que hay que hacer “que la decisión se tome libremente, sin interferencias de terceros, y esas medidas están contraviniendo la legalidad, no entran en su ámbito competencial y contravienen los derechos de las mujeres. Ante eso no estamos dispuestos a transigir”, ha añadido en Hoy por hoy.

Recurrirán, avisa, “a todos los mecanismos legales al alcance defender los derechos de las mujeres”. Preguntada expresamente por si está dispuesta Moncloa a ir a los tribunales por esta polémica, confirma que sí. “Si fuera necesario, no tenemos ninguna duda (...). Nos ha costado mucho llegar hasta aquí”, indica.

📹 @CarolinaDarias, ministra de @SanidadGob, no descarta llevar las medidas antiabortistas de Castilla y León ante la justicia: “Si fuera necesario, no tenemos ninguna duda en hacerlo” https://t.co/DNzomrqnZV pic.twitter.com/pcFwmxNGQa — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) January 16, 2023

El Gobierno envió este domingo un requerimiento recordando que las autoridades castellanoleonesas que deben respetar la normativa vigente. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que esto supone un ataque a la autonomía y que no han aprobado ningún acuerdo que limite los derechos de las mujeres ni de los profesionales. Entre las medidas que contempla el plan figura escuchar el latido del feto, una radiografía en 4D en movimiento y un asesoramiento específico, dice.

Pero Darias se queja de que no ha habido comunicaciones formales entre administraciones, cuando, insiste, la competencia en materia de aborto no es de Mañueco. “Comenzamos la semana pasada con una comunicación oficial de Castilla y León, y luego una rueda de prensa del vicepresidente. Contraviniendo la evidencia científica y contraviniendo una ley orgánica y contraviniendo los derechos de las mujeres”, explica la ministra. Antes de enviar el citado requerimiento, señala, ha habido un “análisis jurídico exhaustivo” del caso. Es partidaria, además, de “que todo quede por escrito” en las relaciones del Gobierno con los miembros de la administración autonómica, más aún si hay que acabar en los tribunales.

“Desde la máxima serenidad y la máxima contundencia quiero dejar claro que no vamos a permitir un paso atrás en el derecho de las mujeres. ¿Dónde está (Alberto Núñez) Feijóo?”, apunta, reclamando que el líder del PP se posicione claramente ante lo ocurrido. Al político gallego le ha pedido “que ponga fin a esta tropelía”, porque “no puede venir a seguir cercenando derechos”, en contra de los criterios médicos y de la propia legislación vigente. El popular aún no se ha pronunciado y ha dejado el mensaje de su dirección en manos de Borja Sémper o Cuca Gamarra.

Además de Darias, se ha referido esta mañana a la polémica la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien en Espejo Público de Antena 3 ha enfatizado la idea de que el Ejecutivo actuará para proteger a las mujeres de Castilla y León. “La obligación del Gobierno es proteger a las mujeres que quieran abortar. Hemos actuado con rigurosidad y contundencia”, ha indicado.

🔴DIRECTO| Hablamos con la ministra portavoz del Gobierno, @isabelrguez, del nuevo protocolo antiabortista de Castilla y León



🗣️ "La obligación del Gobierno es proteger a las mujeres que quieran abortar. Hemos actuado con rigurosidad y contundencia"



▶️https://t.co/HJj1n9c3if pic.twitter.com/LXHiNtoDdq — Espejo Público (@EspejoPublico) January 16, 2023

Ha hablado también en Onda Cero, centrada en la misma idea: “Creemos que es un grave retroceso a una normativa, la del 2010, que ya supuso un avance importante para las mujeres, y desde el Gobierno no vamos a tolerar ni un solo paso atrás en algo que nos ha costado tanto tiempo lograr a las mujeres”, ha dicho la ministra.

Tras asegurar que los posicionamientos que plantea esa comunidad se alejan de la mayoría social y del sentir de las mujeres, ha defendido la decisión de enviar un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que no aplique la medida.

A la pregunta de por qué no ha esperado el Ejecutivo a conocer lo que dice exactamente el protocolo, ha respondido que la normativa les faculta a dirigirse a la administración correspondiente cuando entienden que se está vulnerando la legalidad como es en este caso.

Ha recordado que es la vía para constatar, de manera formal, que efectivamente no existe ese documento o que si existe no se está planteando en esos términos, porque en ese caso “estaría vulnerando los preceptos básicos de como ha de afrontar la mujer la interrupción voluntaria del embarazo”, ha concluido.