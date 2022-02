Descifrando el código del capitalismo

El capitalismo tiene un código y ese código no solo es económico, sino legal. No es fácil de descifrar, pero hay profesoras de derecho como Katharina Pistor que han descrito exhaustivamente el cruce de caminos entre la economía y las leyes. En El código del capital (Capitán Swing, 2022), Pistor disecciona la codificación legal que adopta el capitalismo y sus prácticas, que van desde la apropiación de tierras a las actuales criptomonedas. Invierte unos minutos en leer esta entrevista y descubre quiénes son los maestros del código.

En su libro describe una compleja y sutil ingeniería legal ligada al derecho anglosajón [common law] y al neoyorkino . Ingenuamente pensé que un estado como Delaware, conocido por ser un paraíso fiscal, tendría sus propias reglas, no que deriven de las de Nueva York. En todo caso, eso no cambia su tesis: el código legal, más que los activos, previene a los propietarios de las crisis económicas. Por tanto, la ley se convierte en una herramienta esencial para mantener las desigualdades económicas.

El derecho anglosajón y el de Nueva York dominan los activos financieros negociables . Si hablamos de empresas, no te faltaría razón: las leyes de Delaware se imponen, al menos tradicionalmente, pues este pequeño Estado históricamente agrícola dio a los directivos un derecho corporativo preferible a las leyes de Nueva York (donde la política, es decir, los sindicatos y un Partido Demócrata fuerte, podía interponerse en el camino). Así que no, Delaware no desarrolló sus leyes a partir de las de Nueva York, sino que las elaboró para competir contra ellas. En la actualidad, Delaware y Dakota del Sur son importantes centros para recibir la riqueza privada a través del derecho corporativo y fiduciario.

Hay derechos de propiedad intelectual nuevos cada día. El forum shopping es cada vez más habitual: empresas que roban conocimientos tradicionales y los usan dentro del marco legal más conveniente. Al menos Mariana Mazzucato pide vacunas para la gente, no en beneficio privado. Por otra parte, algunos derechos de autor no solo no se han reducido, sino que se han extendido. Me pregunto cuál es la manera de combatir la privatización del conocimiento, máxime cuando desconocemos el contenido de acuerdos como TRIPS.