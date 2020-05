Desescalada del 'running': nueve consejos para cuando vuelvas a correr

Con calma y sin lesiones

No todo es correr

Sesiones cortas y más lentas

Más de 2 metros de distancia de seguridad

Entrenar... y también descansar

Por muchas ganas que tengamos de ir a la calle, no debemos correr todos los días. “Tenemos que evitar el efecto buffet libre, donde al tener acceso a todo lo que quieras acabas comiendo más de la cuenta, incluso sin tener hambre, y acaba por sentarte mal”, explican desde Personal Running. “Con la carrera en estos primeros días puede pasar lo mismo, como tenemos vía libre podemos abusar no descansar, lo que puede derivar en lesiones como sobrecargas y tendinitis”.

El trabajo complementario no debe parar

“Los días de descanso de la carrera no tienen que ser día de no hacer nada. Se puede seguir con los ejercicios que hacíamos hasta ahora”, añade el entrenador. “Correr es una trabajo de cardio y se pueden aprovechar esas otras jornadas para fortalecer el tren inferior. Esto ayuda a prevenir lesiones y permite soportar la carga de entrenamientos de manera más eficaz”, explica.

Calentar más, estirar más

Sin guantes y sin necesidad de mascarilla

A su juicio, los guantes no hacen falta si no se va a tocar algo, especialmente durante los estiramientos, cuando es muy frecuente usar como apoyos barandillas, farolas o muros. El caso de las mascarillas es distinto: “Parece razonable recomendar su uso, pero no valen todas. No se aconsejan las filtrantes (FFP) porque no permiten respirar bien en esfuerzo”. Producen sensación de falta de oxígeno y la gran mayoría no está acostumbrado a correr en estas condiciones (en alturas).