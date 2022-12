DjMariio: "He estado completamente esclavizado por mí mismo"

DjMariio es todo lo que los niños quieren ser. Con más de 8,5 millones de suscriptores en YouTube, Mario Alfonso (Móstoles, 1990), es uno de los creadores de contenido más famosos de España.

Empezó en 2006, cuando YouTube era campo, grabándose jugando a FIFA. Reconoce que, como iba justo de dinero, para comprarse la nueva consola del momento tenía que vender el modelo anterior. Poco a poco fue subiendo de suscriptores: 1.000, después el millón y así hasta ser uno de los streamers españoles con más seguidores contando Twitch, una plataforma mucho más en auge que YouTube para hacer directos.

Publicidad

Con un carisma que traspasa la pantalla —hasta cabreado por perder un partido a la play es gracioso— DjMariio ha ido un paso más allá y ha diversificado su marca. Tiene una colonia propia, un muñeco, ha sido el rostro de unos famosos fideos y ahora, la marca deportiva JD, lo ha convertido en su reclamo de cara a la campaña de Navidad.

Más allá de los números, Mario está orgulloso de haber conseguido que su madre haya podido dejar de trabajar gracias al dinero que ha ganado como youtuber. DjMariio recibe a El HuffPost en frío lunes prenavideño de comidas de empresa en un acogedor local en el centro de Madrid donde nos recibe probándose chaquetas y decidiendo con cuál de todas ellas se queda.

DjMariio durante la entrevista con ElHuffPost. SERGI GONZALEZ

- ¿Cómo ha llegado un chico de Móstoles que se grababa jugando a FIFA a ser, entre otras cosas, la imagen de una marca deportiva?

Publicidad

Y más JD que cada vez que voy a Xanadú es la tienda en la que siempre compro algo. Era la marca que se ajusta a mi entorno y a mis seguidores. No sé cómo decirte por qué DjMariio, por qué justo yo, un chaval de Móstoles, haya hecho todo lo que he hecho.

- ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar aquí?

Hay un hecho importante que es que a mí me gustaba la plataforma. En Youtube, mi primer vídeo lo subí en 2006 y Youtube apareció en 2005 es porque algo tenía con la plataforma. Me metía en internet y aparte de Messenger, lo que hacía era YouTube y ver vídeos. Aparte de que te guste —y que no hagas como todo el mundo que ahora todo el mundo empieza porque aquí hay dinero, fama y todo—, decidí hacerlo profesional con el FIFA. Todo lo que tenía me lo iba gastando. No tenía dinero para comprarme la Play. Para comprarme un FIFA tenía que vender el anterior. Darle importancia a esto. Subir Ultimate Team fue otro momento importante, me cambió. Subía Clubes Pro que no se veía, subí Ultimate Team me empezó la gente a ver y ese fue el gran cambio.

También alternaba con fútbol real. La gente pues vale el FIFA está muy bien pero si haces un vídeo con Ronaldinho, Cristiano, Messi, con Valverde en su casa, pues te da más visibilidad.

- ¿Crees que ha cambiado la relación entre streamers y futbolistas? Cuando tú empezaste tendrías tus ídolos pero es que ahora Fede Valverde o Pedri ven tus directos y son ellos los que te quieren conocer a ti.

Al principio tú contactabas con los futbolistas por tu agencia porque empezaba el canal a crecer y había alguna agencia que decía “pues tengo a tal futbolista y así ganáis los dos”. Ahora es diferente, les tengo a un whatsapp, les tengo en Instagram, en Twitter y ahí les puedo preguntar ¿te apetece hacer esto? A mí me cuesta porque pienso “quién soy yo para molestarle”. Si le digo que quiero grabar con él va a pensar que solo le hablo por interés cuando no es así. Pero llega el momento y Valverde dice “joder me rio con tus vídeos cabreándote en el FIFA” y sale que vaya a su casa y grabemos un vídeo. Ha cambiado mucho de hace unos años a ahora. Esos jugadores que ahora están despuntando te veían cuando eran más pequeños.

Publicidad

- ¿Cómo ves el futuro del streaming, a dónde crees que van a ir estas plataformas?

He intentado ser siempre muy completo, he cuidado mucho mis redes. Si por ejemplo en YouTube hace unos años vi que a la gente le gustaban los directos, estoy hablando de 2014 cuando nadie hacía directos ahí, yo intentaba alternar directos y vídeos porque creía que eso tenía futuro. Hasta 2020 no da el súper boom, sobre todo con el confinamiento, la pandemia, que los grandes youtubers como Auron, la aparición de Ibai, de Grefg, Rubius empezaron a hacer directos pero yo puedo decir que en 2017, con el boom del Camino, tenía en directo 50.000 personas y eso ahora lo tienen dos personas. He tenido directos así muy grandes desde hace mucho tiempo y nunca sabes cuándo va a ser el siguiente boom. Sí que ahora los directos son muy importantes, después del confinamiento ha dado un pequeño bajón porque las plataformas se acomodan demasiado. Ahora están metiendo muchos anuncios en Twitch. Cuando hacía YouTube también hacía directos en Twitch extra pero siempre he estado en YouTube y sigo en YouTube. Ahora TikTok tira mucho también y ahora donde estoy intentando también, de mis clips de directo o hacer algún vídeo divertido, meterle caña a esa red social porque a la gente le encanta ahora ese contenido rápido.

“No tenía dinero para comprarme la Play. Para comprarme un FIFA tenía que vender el anterior”

- ¿Tienes un equipo detrás? Como ha sido, lo que decíamos antes, de estar en tu habitación a tener que estar en todos lados.

He estado completamente esclavizado por mí mismo. Para mí YouTube era muy importante y si había un día que no subía vídeo o hacía directo me sentía mal, te lo prometo. De 2014 que empieza a crecer el canal hasta 2019 he sido yo solo. Vídeo, edita el vídeo, ponte a hacer directo. Cuando salía el Camino, de 2017 a 2019, era una serie de FIFA de modo historia, grababa el vídeo, editaba el vídeo y tenía que subir todos los días un episodio, porque si no la gente me mataba, y por la tarde directo de Ultimate Team.

Publicidad

Así pegó el boom de 2014 con Ultimate Team, 2017 con el Camino y todo el curro que me metí y luego ya pues con todo el tema directos, vídeos con futbolistas, eventos de partidos de fútbol. Hasta 2019 he estado yo solo. A partir de 2019, al que era editor de ByViruzz, le digo “oye échame un cable con algún vídeo y a ver qué tal”. Al final los vídeos es lo mismo porque soy yo grabando simplemente hay otra persona que me corta y me mete la música y me edita los vídeos y me ayuda porque es que si no ya no daba a basto.

- Esto que comentas de estar esclavizado es algo que está muy presente en otros streamers como Xokas.

Me he quitado esa esclavitud, entre comillas, de si hay un día o dos que si no hay vídeo o directo no pasa nada. El Xokas siempre habló de que están muy mentalizados “mi trabajo, 10 horas de directo o si no me van a dejar de ver”. Sí que es verdad que Twitch y YouTube es diferente. En Twitch dependes de cuántas suscripciones tienes, el estar ahí, que luego la gente no se suscribe. En YouTube estoy muy cómodo pero sí que es verdad que hay gente que se obsesiona con esto. Yo he estado obsesionado.

- ¿Cuándo te das cuenta de que estás esclavizado?

Cuando un día dices “hoy vamos a probar”. Hoy no hay vídeo y te das cuenta de que ese día a lo mejor has ido con tu familia o tus amigos, cosas que antes no hacías. Los viernes por la tarde directo, los domingos por la tarde directo y hay un día que de repente te has ido a tomar un aperitivo por ahí con tus amigos y has dicho “ostras, no ha pasado nada”. Al día siguiente la gente sigue ahí. Los que tenemos una cierta repercusión no pasa nada por uno o dos días no hace nada. Auron Play se hizo famoso subiendo un vídeo a la semana. No pasa nada por no estar todos los días ahí. Es verdad que los directos son diferentes porque cuantos más los tengas todos los días enganchados más te dan suscripción o lo que sea. Pero es verdad que los directos nunca he hecho todos los días porque con el FIFA es difícil hacer contenido todos los días. Esa esclavitud me la quité porque dije “te estás perdiendo muchas cosas”.

- ¿Qué es lo que más te llama la atención de los futbolistas en las distancias cortas?

Que se sienten más cómodos con nosotros que con la prensa. Ahí les ves que hacen las típicas respuestas de siempre y con nosotros se nota que hay mejor rollo. Si nos conocen es que es mucho más fácil hablar con ellos porque ves que van del mismo rollo. Hoy en día cambia mucho con los jugadores con los que estamos más porque conocen más este tema, ven más streaming y es diferente eso.

“En YouTube estoy muy cómodo pero sí que es verdad que hay gente que se obsesiona con esto. Yo he estado obsesionado.”

- Me has puesto a huevo la de la prensa. Tú no estás mucho en esa guerra pero sí hay una guerra entre streamers y algunos periodistas más tradicionales. Y con Luis Enrique y Twitch en el Mundial ha sido la leche.

El periodista que critica esto es de avanzada edad o que no quiere aprender lo que estamos haciendo. A mí me encanta aprender de los periodistas. Ellos hacen sus entrevistas, saben sacar títulos, pero es que nosotros no vamos a eso. Es diferente el trato. ¿Qué quieren criticarlo? Que hagan lo que quieran pero yo creo que lo suyo es que aprendan algo de nosotros, aunque no tengamos nada que enseñar. Que vean lo que estamos consiguiendo, lo que estamos haciendo, que no es nada malo. Ahora estoy viendo a muchos periodistas en Twitch que les está yendo muy bien, entonces para los que critican que tengan que cuidado que a lo mejor en unos años están en Twitch haciendo entrevistas.

Y lo de Luis Enrique que decías me parece estupendo, me pareció bien, lo malo es que España no llegó lejos y ya la gente con el cachondeo de si estaba haciendo directo o que no veía los partidos. Hombre no los veía en directo pero luego hay un equipo que le trabajaba y le veía los partidos bien. Se critica todo hoy en día. Nos critican a los streamers, si Luis Enrique hace streams también. Se critica todo.

Publicidad

- Has comentado alguna vez que uno de tus mayores logros, más allá de números y tal, es haber podido hacer que tu madre dejase de trabajar. ¿Llevas eso con mucho orgullo?

De lo que más. Es en lo que primero pienso. Ha pasado por muchos malos momentos en la vida. Se le muere su padre cuando tiene 14 años, tiene cinco hermanos pequeños y tiene que hacerse cargo de ellos. Tuvo la separación con mi padre cuando yo tenía ocho y mi hermana cinco años. En 2016 la operan a corazón abierto porque tiene un tumor benigno. A esta mujer le ha pasado de todo. Cuando se separa de mi padre tiene que irse a casas, ir a cuidar a gente, sus últimos trabajos eran limpiando. Se iba a la una volvía a las 11 de la noche, nos dejaba la comida preparada. ¿Qué más tiene que hacer esta mujer en la vida la pobre? Con todo lo que ha sufrido. Gracias a YouTube le dije mira se acabó trabajar.

- ¿Qué le dirías a una niña o a un niño que quiera ser como tú?

Que estudie porque esto es muy bonito pero no es nada fácil. ¿Cuánta gente vive de esto en comparación con los que no? Somos muy pocos los que nos va muy bien con esto. Hay mucha gente que empezó en Twitch con la pandemia, cuando había mucha gente y luego va bajando. Tengo algún conocido que se hizo autónomo porque le va muy bien y luego de repente empieza todo a bajar y qué haces. Recomiendo que estudien, que si les gusta el tema del streaming que hagan como yo en su día. Me he tirado cuatro años haciendo vídeos sin ganar dinero con 1.000 suscriptores y sin que me viera casi nadie porque me gustaba, luego se ha convertido en mi trabajo porque he tenido suerte y porque he estado ahí. Que lo hagan por diversión pero lo primero es lo primero.

- Este FIFA 23 es el último que sale con este nombre. Se vienen cambios. Siendo un juego del que de depende tu trabajo, ¿estás inquieto? ¿qué esperas?

Del EA Sports FC, que se supone que se llamará FC24, es que FIFA era un nombre cortito que salía rápido. Espero que hayan estado trabajando durante muchos años en él porque sí que es verdad que de los últimos hasta este la gente cada vez se cansa antes, se quema antes del juego. Los eventos son cartas nuevas y poco más. Espero que hayan estado trabajando en ello mucho, desvincularse de la FIFA les puede dar libertad para hacer cosas nuevas y espero por el bien de mi trabajo que haya un cambio y cosas interesantes.

Publicidad

- ¿Qué le pides a 2023? ¿Una revancha contra Francia?

Una revancha contra Francia estaría muy bien, poder ganarles. Ya me ha escrito algún estadio muy importante de España para hacerlo. 2023 le pido que todo siga igual. Iba a decir salud pero es muy típico. Obviamente es lo más importante pero en cuando a lo mío seguir mejorando con el canal.

- Bueno has llegado a 8,5 millones de suscriptores.