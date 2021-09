Dolors Bassa: “Hoy, con la información que tengo, no repetiría el referéndum”

¿Cómo es ahora su día a día?

Pues no puedo trabajar en política, tampoco de profesora porque las nóminas las paga la Generalitat, así que he trabajado con algunas fundaciones como técnica. No creo que pueda ya trabajar en lo mío por la inhabilitación, así que me toca reinventarme a los 62 años. Si sabes de algún trabajo...

¿Y disfruta mucho de su libertad?

Muchísimo. Hago una sección en una radio sobre eso, llamada Momentos de Libertad. Incluso de levantarme por la mañana y abrir la puerta. Pasé tres años sin abrir la puerta. O conducir. Lo importante para mí es ahora autodeterminarme a mí misma.

Algunos independentistas no aceptan el indulto porque creen que lo justo sería la amnistía.

Es preferible la amnistía, claro, pero hay que estar en la cárcel para saber lo que es. A mí si me dicen que me pasaré 12 años en prisión y conseguimos la independencia, me lo pienso. Pero ¿Ha pasado algo mientras tanto? La gente ha seguido haciendo su vida y nosotras encerradas. Hacemos más faena fuera que dentro de la cárcel, como esta entrevista. Yo no quería ser un Mandela, puedo poner como prioridad al país pero no me quedaré en la cárcel sabiendo que no soluciona ningún problema.