Ecofascistas a la vuelta de la esquina

CARLOS TAIBO: Lo han estado abonando, con su conducta, los poderes económicos. Los datos principales relativos a la catástrofe climática y al agotamiento del petróleo ya estaban sobre la mesa cuatro décadas atrás. Dibujaban, y dibujan, un proceso que parece conducir a un colapso general. Al mismo tiempo, nuestra capacidad para ordenar los hechos ha ido menguando, sometida a embates varios: la pandemia (y el formidable ejercicio de servidumbre voluntaria que trajo consigo), problemas crecientes en el abastecimiento de materias primas (y no pienso solo en las energéticas), subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías, cortocircuitos en muchos flujos económicos y financieros, y por último una guerra, la de Ucrania, que no es la causa principal de muchos de los problemas que hoy nos acosan. Tantas décadas de capitalismo depredador no podían conducir sino a esto.