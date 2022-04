El CNI solicitó la compra de Pegasus para espiar en el extranjero

Según dicho diario, el CNI pagó cerca de seis millones de euros para adquirir el equipo de espionaje informático, si bien apunta que el coste definitivo de éste también depende de su utilización. Tal y como se recoge en la información publicada, el servicio secreto solicitó su adquisición alegando que su uso no estaba destinado a España, sino al extranjero.

Precisamente, la relevancia de esta argumentación radica en que los espías deben operar al margen de la ley fuera de las fronteras nacionales, ya sea con permiso o no del país donde se practique.

Permiso judicial para operar en España

De esta forma, en el extranjero no existe esta posibilidad -ni requisito-. Según recoge El País, las fuentes consultadas sugieren que el CNI no procedería a realizar el espionaje a los líderes del procés con un software que deja rastro, ni tampoco un juez del Supremo se la jugaría dando permiso. También señala el mismo medio, que el Ministerio de Interior, según fuentes de dicho departamento, efectuó gestiones para comprar Pegasus, pero no llegó a cerrar la operación.