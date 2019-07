El Derecho tiene género, y no es el femenino

“El Derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres”

Catherine Mackinnon

Tras la conquista de la igualdad jurídica en este hemisferio del mundo, el gran desafío del siglo XXI es conquistar la igualdad real, que se alza, tras más de cuatro décadas de constitucionalidad, como una quimera inalcanzable.

Las estadísticas están ahí. Si pensamos en violencia, las mujeres son más víctimas; si pensamos en trabajo, las mujeres son más desempleadas; si pensamos en pobreza, las mujeres también son las más pobres, y si pensamos en liderazgo, las mujeres son una anécdota en las cúpulas de los poderes desde donde se toman las decisiones que mueven el mundo.

Para transformar esta lamentable estampa de inequidad, inmune a las herramientas legislativas tradicionales, el principio de igualdad y no discriminación evolucionó jurídicamente desde la igualdad formal hacia la igualdad sustancial, integrada con acciones positivas. La última fase de esta mutación se ha promovido internacionalmente bajo el llamado gender mainstreaming, una técnica con la que hacer frente a las sistémicas brechas de género sociales. Su traslado efectivo a todas las políticas y estrategias gubernativas ha sido asumido por las organizaciones y asociaciones internacionales más importantes, incluida la UE y el Consejo de Europa. Actualmente la definición internacional de discriminación de género, no exige que se trate a una mujer como a un hombre porque las mujeres no son “hombres imperfectos”, parte de un nuevo concepto de discriminación como cualquier trato que tenga como resultado la desigualdad. La igualdad ya no es una equiparación matemática y homogénea de derechos entre sexos, sino la aplicación de tratos iguales en situaciones iguales, tratos diferentes entre supuestos disímiles y medidas distintas en beneficio de los grupos, que aunque desde una perspectiva son iguales, desde otra requieren mejor tratamiento por parte del Estado.

La traslación del gender mainstreaming al ámbito judicial se llama justicia con perspectiva de género, que es un mandato normativizado y vinculante para quien juzga.