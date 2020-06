El éxito es más perseveración que talento

mariusz_prusaczyk via Getty Images

mariusz_prusaczyk via Getty Images

Su conferencia TED sobre el método se viralizó en el año 2013 (ya suma más de 20 millones de reproducciones) y en 2016 escribió el libro GRIT: El poder de la pasión y la perseverancia, un best seller aplaudido por personalidades como Arianna Huffington (fundadora del HuffPost) o Brad Stevens (entrenador de Boston Celtics). ¿Por qué? Básicamente, Duckworth defiende que la clave del éxito es el carácter y la tenacidad.

Esta teoría arrincona el talento, tan aplaudido siempre, para centrarse en la resiliencia y defender que importa más la actitud. Y, sobre todo, en defender que el éxito es una cualidad que depende más del aprendizaje que de la genética. ¿Se puede aprender a tener éxito? Sí.

Por su parte, el periodista y sociólogo inglés Malcolm Gladwell, en esa misma línea, ha desarrollado la teoría de las 10.000 horas en su libro Outliers para explicar porqué algunas personas tienen éxito. Según Gladwell, 10.000 horas de dedicación es lo único que te separa del éxito en cualquier disciplina. Los Beatles se convirtieron en Los Beatles porque entre 1962 y 1964 tocaron cada día durante 8 horas en un club de Hamburgo y Bill Gates es Bill Gates porque antes de cumplir los veinte años invirtió diez mil horas trasteando delante de un ordenador.

Tu éxito no depende de tu talento si no de tu disciplina. Antes de Duckworth ya creía más en el esfuerzo que en el talento, después de Duckworth, ya no soy el único loco que cree más en el esfuerzo que en el talento. Seguiré intentado rodearme con gente con talento y GRIT, pero siempre va a ponderar más las ganas y la pasión que el talento aislado.

Y yo mientras tanto seguiré con determinación hasta conseguir mis objetivos, que aún quedan muy lejos.