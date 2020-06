El Orgullo y el privilegio: El empoderamiento de la ignorancia

Estamos sentados en una reunión. No conozco a la mayoría. Un hombre conocido que salió del armario con una edad considerable dice: “¿Por qué tener un día del Orgullo? ¿Orgullo de qué? ¿Cómo puedes sentir orgullo de algo que no has elegido? Te toca y ya está”. Probablemente tendría que haber dicho algo pero me callé pensando que iba a ser muy difícil hacer cambiar su visión sobre este tema. Entonces fue cuando dos chicos de más de 40 años le dieron la razón. Yo pensé: “vaya, estos chicos que también son gays piensan igual y no se dan cuenta de lo importante que es el Orgullo para mucha gente que no ha tenido la oportunidad de tener referentes dentro de su entorno familiar o social”. Entonces otro chico entró en el debate y explicó muchas de las ideas que me pasaban por la cabeza. Me alegré, pero la inmutabilidad de las opiniones me hizo reflexionar: ¿por qué hay tanta gente que no entiende la importancia que tiene el transformar el odio recibido (desde fuera y desde dentro de uno mismo) en orgullo? Todos esos que nos hemos sentido los raros y fuimos discriminados desde nuestro entorno, seamos del colectivo que seamos, recibimos la palabra orgullo como una forma de autodeterminación, de paz.