El Prado y Cai Guo-Qiang según Isabel Coixet

Doscientos años de arte en El Prado. Dos siglos de inspiración y de emoción. Al igual que dos centurias no se cumplen todos los días, el arte tampoco surge de manera ordinaria, es necesaria una completa entrega y un talento acorde. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos.

Aunque apenas alcanza los cincuenta minutos, El espíritu de la pintura es un documental imprescindible para todos aquellos que conciban el universo documental de un modo ajeno a toda injerencia televisiva y a su omnipotente formato reporteril, considerado por muchos como sinónimo de representación documental.

Hace apenas un par de días, alguien me realizó una cuestión poderosa e inteligente, relativa a en qué medida el documental puede ser considerado cine, y si este hecho determina su relación con la realidad.

Por supuesto, le comenté que el documental siempre posee una ligazón con el mundo, pero no está llamado a ejercer de testigo equidistante ni tampoco frío, ya que no es un reportaje periodístico. En sus inicios, el cine era testimonial, una mera cámara que se apostaba en un lugar concreto para tomar vistas. En ellas se captaba la realidad, por descontado, y se exponía de modo fidedigno y hasta aséptico. No se veía más allá de lo que la mirada del camarógrafo determinaba con su encuadre.