El señorito Iván, el papel que llegó a Juan Diego gracias a la intuición

El intérprete, galardonado con tres premios Goya, confesó que la pasión por el cine le llegó precisamente gracias a Los santos inocentes. “Fue cuando me di cuenta de que se podían hacer personajes tan importantes como los de teatro”, reveló en 2014 en una entrevista con La región .

En esa misma conversación, el actor también contó que cuando llegó a Madrid por primera vez desde Bormujos (Sevilla), su pueblo natal, “el cine no contaba” para él. “En cambio, la televisión me parecía un lujo, porque me veía mi madre todos los días”, añadió Diego.