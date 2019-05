El valenciano rompió a llorar y explicó que le hacía el plato así a su mujer y a ella le gusta. Esto solo hizo que Cruz se pusiera aún más crítico: “A mí me parece ridículo ver un limón en un plato en forma de corona. Después de siete años de Masterchef me parece una torpeza que no sepas que me horroriza la pizarra a no ser que el plato sea carne y más aún ver un trozo de limón igual de grande que la paella”.

Rodríguez apuntó que a veces se utilizaba el limón en la paella para “espantar a los pequeños insectos que venían alrededor”. A pesar de sus críticas, Marcos se libró de la expulsión y finalmente fue Carmen quien abandonó las cocinas del concurso.

La actitud de Cruz en tono burlesco hacia el concursante así como la justificación de los jueces a la decisión de poner limón en la paella, algo que se hace en muchas zonas de España, desató todo un debate en Twitter. ¿Con o sin limón?