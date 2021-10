Empatía con las máquinas: WTF?

Andriy Onufriyenko via Getty Images

De repente, contra todo pronóstico, Alexa tiene problemas. Y no puede ejecutar la orden que le hemos dado. Y claro, nosotros, comprensivos, lo intentamos más tarde. O la reiniciamos. O buscamos en Google la solución.

Acaso no nos damos cuenta del estado de la cuestión porque la progresión ha sido lenta e insidiosa. Pero si, por ejemplo, analizamos las diferencias entre los teléfonos de antes y nuestros medios de comunicación actuales, veremos claramente dónde está el problema. Aquellos aparatos:

1. No tenían contraseña.

2. No había que cambiar la contraseña porque se habían filtrado nuestros datos.

3. No había que actualizarlos.

5. No nos enviaban notificaciones.

8. Nos llamaban algunas veces al día, no cientos. Ni miles.

Pero la tecnología de hoy es algo muy diferente: ¿Cuántas veces un encargado de atención al cliente no puede resolver nuestro problema porque “el sistema” (lo que quiera que eso signifique) no responde? ¿Con qué frecuencia aparecen esos desesperantes “errores desconocidos” sobre los que es imposible conocer ni causa ni solución? ¿Cuántas veces hemos dejado escapar la expresión “no me deja”, aceptando así la autoridad que las máquinas ejercen sobre nosotros? ¿En cuántas ocasiones la tecnología se nos muestra testaruda e irrespetuosa?