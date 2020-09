Eslava Galán: "La Biblia es una biblioteca en la que cabe todo"

- Es que realmente, según nos demuestra la arqueología, fueron reyezuelos de pastores que no tenían gran predicamento, pero Josías quiere convencer, aunque fueran en realidad menos poderoso de lo que pensamos. La riqueza en la tierra de Israel, realmente, está en el llano. En la montaña no hay más que para pastores. Allí es donde estaban todavía Josías y los suyos, aunque ya se planteaban cómo bajar. Todavía existen, a lo largo de esos siglos que se suponen de grandeza, ciudades cananeas. No tienen tanto poder, hay competencia. La Biblia cuenta que cuando salen del desierto conquistan Canaán, lo cual es absolutamente incierto, durante mucho tiempo Canaán siguió siendo Canaán y ellos estaban en las montañas, que era la parte que despreciaban los canaítas.

- Porque, aunque yo soy agnóstico, también soy consciente de que es el libro más importante de la Humanidad, sin ningún tipo de duda. No sólo el más editado, el más traducido, el más vendido, la base de las tres grandes religiones monoteístas, sino que sin el auxilio de la Biblia no podemos entender, por ejemplo, el arte. ¡Más de la mitad de las obras de arte del mundo tienen que ver con la Biblia! Las iglesias, las catedrales, y no digamos los museos de pintura o escultura... La biblia es absolutamente fundamental, para todos.

- Hoy en Israel aún se sigue usando políticamente lo poco que le da la arqueología, que contradice al relato grandioso.

- Hay que tener en cuenta que todos los pueblos se establecen muchas veces abriéndose paso a codazos en los sitios que ocupan. En el Israel moderno progresa mucho la arqueología porque les encanta reforzar la idea de que aquello es suyo, así que simplemente cuando escarban y encuentran un sustrato romano o bizantino o musulmán, debajo de todo están ellos siempre. Sale que aquello ha sido un tierra. Eso tiene un aprovechamiento político, obviamente.

- En el siglo XIX irrumpe la ciencia y esto ya no hay quien lo defienda. Narra ese momento como un terremoto.

- La Biblia se tomaba como palabra revelada, lo que decía, aunque fuese muy en contra de la ciencia o de una explicación racional, había que tomarlo así y no se discutía, pero llega el darwinismo y el avance de la ciencia va a demostrar que, en fin, está llena de mitos y de mentiras. Eso causa un cierto retroceso en la Biblia, la Iglesia se pone un poco a la defensiva, de un modo absurdo, porque es una batalla que ha perdido. Ahora se basa profundamente en el Evangelio y la palabra de Cristo, y las cuestiones de la Biblia... Sí, sigue siendo el libro sagrado, pero se toma con cierto distanciamiento, no se comprometen a defenderlo porque saben que desde ese punto de vista, de palabra revelada, no tiene defensa.

- ¿Y en España, somos muy de Biblia?

- No, no. En el mundo católico eso se atajó. Existían las herejías, que muchas se derivaron del estudio de las Escrituras. No estoy hablando ya de Lutero sino que en el siglo II, III y IV hay ya un montón de interpretaciones digamos que heterodoxas de los escritos sagrados, que se toman por herejías. Por eso siempre la Iglesia, para prevenir que no pasaran estas cosas en su seno, ha procurado que la Biblia la recibamos a través de la propia Iglesia, por las predicaciones, por los púlpitos. Nunca ha sido un libro popular, como lo ha sido entre los protestantes que van directamente a la palabra.

- Aquí no recitamos salmos...

- Se puede decir que hay un gran desconocimiento de la Biblia, el conocimiento que tenemos los de mi generación es porque hemos estudiado la historia sagrada como asignatura, no directamente en la Biblia sino por esta visión particular, mediada. Me temo que las generaciones actuales de jóvenes están completamente desconectados de esto y se pierden mucho, primero las bellezas literarias que componen la biblia y, luego, cuando van a una iglesia o a un museo, la mitad de las cosas que ven. Eso es cultura religiosa, pero no saben interpretarlo porque no lo han bebido en la Biblia.

- En El Reino, Emmanuel Carrère dice que se acercó a los Evangelios para mirarse en ese espejo, para verse a sí mismo. ¿Ha habido algo de introspección en su caso?

- Realmente no. Aunque desde mi más tierna juventud soy agnóstico, siempre me ha fascinado la Biblia, porque contiene grandes bellezas desde el punto de vista literario. He sido un lector asiduo. Ahora, claro, he tenido que repasar muchas partes para escribir y me he puesto al día en cuestiones arqueológicas e históricas. Ha supuesto un trabajo de divulgación, como los otros que he hecho. La verdad es que no tengo inquietudes de tipo religioso, respeto profundamente a las personas que lo tienen y que basan sus creencias en la Biblia, pero para mí esto no ha sido nada místico.