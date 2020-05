El doble resurgir de la España rural: la pandemia fomenta la vuelta al campo

Luis Ulzurrun, un realizador audiovisual navarro de 27 años, nunca se imaginó que después de cinco años trabajando en teatros de Madrid decidiría volver a su pueblo, Estella, para trabajar con su padre y montar una huerta con gallinas.

“Dejar Madrid supuso para mí, en cierto modo, una liberación, porque ya estaba muy cansado, mi cuerpo me pedía campo, y yo se lo di”, explica. Ahora que se cumplen dos años de su vuelta, el joven reconoce que el cambio fue “muy duro”. “El estilo de vida en un sitio y en otro no tienen nada que ver. A mí me gusta mucho ir al teatro, al cine, bailar, salir, conocer gente, y de repente vuelves al lugar donde te has criado, donde está todo el mundo y donde casi nada ha cambiado”, cuenta Luis, que lo describe como “un choque” del que, sin embargo, no se arrepiente en absoluto.

En Estella, Luis trabaja en la empresa familiar de construcción de piscinas y desde hace unas semanas se encarga, además, de cuidar su huerto y sus gallinas. “Puse las gallinas justo un mes antes del confinamiento, parece que me adelanté a todo esto”, celebra. Coincidiendo con los primeros días del estado de alarma, las gallinas empezaron a poner sus primeros huevos, y a Luis casi le da algo de la alegría. “Me llevé una sorpresa enorme. Fue como un regalo divino, como si las gallinas entendieran que el mundo se estaba viniendo abajo y ellas tenían que aportar lo suyo”, comenta.